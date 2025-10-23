На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о людях, советующих Трампу ввести санкции на нефть

Путин: надо подумать, на кого работают советники Трампа по российской нефти
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил подумать, на кого работают люди в администрации США, которые предлагают американскому лидеру Дональду Трампу решения по ограничению российской нефти. Об этом глава РФ заявил во время общения с журналистами после участия в съезде Русского географического общества (РГО), пишет РИА Новости.

Российский лидер обратил внимание на то, что подобные решения приведут к резкому увеличению стоимости нефти и нефтепродуктов, в том числе на автомобильных заправках. Путин подчеркнул, что это коснется в том числе и Соединенные Штаты.

«И те, кто подсказывают действующей администрации такие решения, надо понять, на кого работают», — сказал президент.

23 октября минфин США сообщил о введении новых антироссийских санкций против нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». В ведомстве отметили, что их включили в санкционный список за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

По словам главного научного сотрудника РАН Елены Устюжаниной, новые санкции США могут привести к падению экспортной выручки и сокращению ВВП. Она считает, что этот удар будет вполне ощутимым как для бизнеса, так и для страны в целом.

Ранее глава минфина США анонсировал усиление санкций против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами