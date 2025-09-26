«Это будет война»: на Западе предупредили о готовности сбивать российские самолеты

Европейские дипломаты предупредили Москву, что страны НАТО ответят на нарушения своего воздушного пространства, в том числе применением силы и уничтожением техники, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди должностных лиц.
По информации агентства, послы Великобритании, Франции и Германии во время встречи в Москве выразили обеспокоенность по поводу предполагаемого вхождения трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. О нем Таллин сообщил 19 сентября, при этом российское Минобороны обвинения отвергает: по заявлению ведомства, истребители летели исключительно над нейтральными водами и не нарушили эстонскую границу.
О том, что страны — члены НАТО должны сбивать российские самолеты, «если это будет необходимо», заявил сегодня и генсек НАТО Марк Рютте.
«Если это необходимо. Поэтому я полностью согласен с президентом [США] Дональдом Трампом: если это будет необходимо», — указал он. Американский лидер накануне заявлял, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты и беспилотники, если те заходят на их территорию.
По словам Рютте, государства альянса якобы в течение уже полувека наблюдают за «вторжениями» советских и российских самолетов на свою территорию.
«На протяжении более 40–50 лет — в советскую эпоху… начиная с советской эпохи, с русскими — у нас были эти вторжения. Это означает, что пилоты истребителей и военные будут постоянно оценивать угрозы и необходимость как минимум сопровождать эти самолеты с территории союзников», — сказал он в интервью Fox News.
При этом источники телеканала CNN утверждают, что в НАТО нет консенсуса по вопросу, сбивать или нет российские самолеты.
«Союзники по НАТО разделились во мнении о том, следует ли альянсу взять за правило сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО», — передает телеканал.
США, Польша и государства Балтии выступают за силовой сценарий в случае нарушения воздушного пространства. Германия в свою очередь призывает «к большей сдержанности». Президент Франции Эммануэль Макрон же выразил мнение, что альянсу следует «реагировать немного более сильно» в случае «новых провокаций», но «не следует открывать огонь, когда очевидно, что речь идет о проверках».
«Безосновательно и бездоказательно»
Посол России во Франции Алексей Мешков в эфире RTL заявил, что, если НАТО собьет российский самолет, начнется война.
«Это будет война <...> Многие самолеты НАТО нарушают воздушное пространство России», — сказал он, добавив, что российские военнослужащие не уничтожают такие цели.
Несколькими днями ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского, предупредившего, что любые ракеты или самолеты России, пересекающие воздушное пространство стран НАТО, будут сбиты.
Также Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что он тоже считает нужным сбивать российские самолеты. По мнению представителя Кремля, это заявление американский лидер сделал «под влиянием видения» президента Украины Владимира Зеленского.
«Это видение контрастирует с нашим пониманием положения дел. Мы тоже будем иметь возможность донести до США нашу позицию», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
При этом обвинения в адрес российских летчиков он назвал бездоказательными. «Мы слышим такую экзальтированную истерику на счет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство. Все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны», — сказал Песков.