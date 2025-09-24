На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон высказался против уничтожения российских военных самолетов

Макрон: НАТО не должно сбивать российские самолеты
Annegret Hilse/Reuters

НАТО необходимо быть «на шаг впереди» в случае «новых провокаций» России на границах стран — членов альянса, но не открывать огонь. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает агентство Reuters.

«В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно. (...) Не следует открывать огонь, когда очевидно, что речь идет о проверках», — сказал он.

Макрон добавил, что перед лицом этих «испытаний» со стороны России Европа не будет открывать огонь.

Недавно агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон заочно поспорил с позицией американского лидера Дональда Трампа по импорту российских энергоносителей в Европу.

Кроме того Макрон подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы Евросоюз прекратил закупать нефть из России.

По словам президента Франции, Европа согласовала с США решение о введении новых санкций против России в случае, если не удастся добиться прогресса в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Макрон решил направить в Польшу истребители Rafale после инцидента с дронами.

