В НАТО не могут договориться, сбивать ли российские самолеты

CNN: в НАТО нет консенсуса по вопросу сбития российских самолетов
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Мнения стран НАТО относительно предложения сбивать российские самолеты, которые якобы вторгаются в воздушное пространство членов альянса, разделились. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Союзники по НАТО разделились во мнении о том, следует ли альянсу взять за правило сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО», — говорится в сообщении.

Некоторые страны, такие как США, Польша и государства Балтии, дают понять, что на будущие нарушения следует отвечать силой, в то время как другие, к примеру, Германия, призывают к большей сдержанности.

До этого посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что, если страна НАТО решит сбить российский самолет при якобы нарушении им воздушного пространства, между Североатлантическим альянсом и РФ начнется вооруженный конфликт.

Он также напомнил, что самолеты страны альянса нередко входят в воздушное пространство России, но их пока ни разу не сбивали.

23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что считает правильным сбитие российских истребителей, залетающих в воздушное пространство стран НАТО.

Ранее сообщалось, что Польша может принять закон, разрешающий сбивать дроны над Украиной.

