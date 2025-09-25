«Люди обеспокоены»: Пентагон экстренно созывает генералов и адмиралов

Глава Пентагона Пит Хегсет созвал сотни генералов и адмиралов на экстренную встречу, пишет Washington Post. По данным источников издания, речь идет об офицерах, каждый из которых «командует сотнями или тысячами рядовых военнослужащих». Все они должны лично прибыть на базу в Вирджинии на следующей неделе. Причины созыва пока не разглашаются.

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов армии США в срочном порядке собраться на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе — 30 сентября, пишет газета The Washington Post. Причины экстренного созыва военных не разглашаются.

«По словам более десятка источников, знакомых с ситуацией, эта крайне необычная директива была разослана практически всем высшим военным чинам по всему миру.

Директива была выпущена в начале этой недели, на фоне надвигающейся приостановки работы правительства, и спустя несколько месяцев после того, как команда Хегсета в Пентагоне объявила о планах масштабной консолидации высшего военного командования», – отмечает издание.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что Хегсет «обратится к высшему военному руководству в начале следующей недели». Других подробностей он не раскрыл.

В США и других странах насчитывается около 800 американских генералов и адмиралов. По словам источников WP, приказ Хегсета распространяется на всех старших офицеров в звании бригадного генерала и выше, а также на их эквивалент в ВМС и их старших советников. Речь идет об офицерах, каждый из которых «командует сотнями или тысячами рядовых военнослужащих», подчеркивает издание.

В частности, на встрече будут присутствовать высшие командиры в зонах конфликтов и старшие военные руководители, дислоцированные в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом приехать на базу им придется лично, несмотря на наличие у Пентагона высокозащищенной технологии видеоконференцсвязи, которая позволяет военным чиновникам, независимо от их местонахождения, связываться с Белым домом и Пентагоном.

Никто из собеседников газеты не припомнил, чтобы министр обороны когда-либо отдавал приказ такому количеству генералов и адмиралов собраться на экстренную встречу.

«Люди очень обеспокоены. Они не понимают, что это значит», — заявил один из источников издания.

«Мы что, сейчас забираем всех генералов и генералов из Тихого океана?» — удивился другой американский чиновник. «Все это странно», – добавил он.

Реформы в Пентагоне

Директиву выпустили на фоне заявлений Хегсета о будущих масштабных изменениях в Пентагоне, в том числе о сокращении числа генералов на 20% и увольнении старших руководителей.

В прошлом месяце Хегсет уже уволил директора разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенанта Джеффри Круза, начальника резерва американских ВМС вице-адмирала Нэнси Лакора и контр-адмирала Милтона Сэндса, офицера спецподразделения ВМС США «Морские котики», курировавшего Командование специальных операций ВМС. Конкретные причины увольнения в этих случаях не сообщались.

Президент США Дональд Трамп 5 сентября подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны. Ведомство носило такое название в периоды Первой и Второй мировых войн, и, как считает Трамп, «министерство войны» звучит весомее.