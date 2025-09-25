«Люди обеспокоены»: Пентагон экстренно созывает генералов и адмиралов

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов армии США в срочном порядке собраться на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе — 30 сентября, пишет газета The Washington Post. Причины экстренного созыва военных не разглашаются.
«По словам более десятка источников, знакомых с ситуацией, эта крайне необычная директива была разослана практически всем высшим военным чинам по всему миру.
Директива была выпущена в начале этой недели, на фоне надвигающейся приостановки работы правительства, и спустя несколько месяцев после того, как команда Хегсета в Пентагоне объявила о планах масштабной консолидации высшего военного командования», – отмечает издание.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что Хегсет «обратится к высшему военному руководству в начале следующей недели». Других подробностей он не раскрыл.
В США и других странах насчитывается около 800 американских генералов и адмиралов. По словам источников WP, приказ Хегсета распространяется на всех старших офицеров в звании бригадного генерала и выше, а также на их эквивалент в ВМС и их старших советников. Речь идет об офицерах, каждый из которых «командует сотнями или тысячами рядовых военнослужащих», подчеркивает издание.
В частности, на встрече будут присутствовать высшие командиры в зонах конфликтов и старшие военные руководители, дислоцированные в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом приехать на базу им придется лично, несмотря на наличие у Пентагона высокозащищенной технологии видеоконференцсвязи, которая позволяет военным чиновникам, независимо от их местонахождения, связываться с Белым домом и Пентагоном.
Никто из собеседников газеты не припомнил, чтобы министр обороны когда-либо отдавал приказ такому количеству генералов и адмиралов собраться на экстренную встречу.
«Люди очень обеспокоены. Они не понимают, что это значит», — заявил один из источников издания.
«Мы что, сейчас забираем всех генералов и генералов из Тихого океана?» — удивился другой американский чиновник. «Все это странно», – добавил он.
Реформы в Пентагоне
Директиву выпустили на фоне заявлений Хегсета о будущих масштабных изменениях в Пентагоне, в том числе о сокращении числа генералов на 20% и увольнении старших руководителей.
В прошлом месяце Хегсет уже уволил директора разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенанта Джеффри Круза, начальника резерва американских ВМС вице-адмирала Нэнси Лакора и контр-адмирала Милтона Сэндса, офицера спецподразделения ВМС США «Морские котики», курировавшего Командование специальных операций ВМС. Конкретные причины увольнения в этих случаях не сообщались.
Президент США Дональд Трамп 5 сентября подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны. Ведомство носило такое название в периоды Первой и Второй мировых войн, и, как считает Трамп, «министерство войны» звучит весомее.