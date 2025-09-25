Зеленский готов уйти с поста президента. Он назвал условие для проведения выборов

Зеленский готов уйти с поста президента после окончания конфликта с РФ

Владимир Зеленский в интервью Axios заявил о готовности покинуть пост президента Украины после завершения конфликта с Россией. Он допустил проведение выборов в случае установления режима прекращения огня, отметив, что во время перемирия может появиться такая «возможность». Власти России не считают Зеленского легитимным президентом и ставят под вопрос ведение переговоров с ним, в то время как лидер США Дональд Трамп назвал такую позицию «позерством».

Владимир Зеленский заявил в интервью американскому изданию Axios, что готов покинуть президентский пост после окончания конфликта с Россией. Он также заявил, что инициирует проведение выборов на Украине в случае установления режима прекращения огня.

«На вопрос, будет ли он считать свою работу законченной, когда война закончится, Зеленский сказал, что будет «готов» уйти в отставку. «Моя цель — закончить войну», а не продолжать баллотироваться, сказал он», — пишет издание.

Президент Украины сообщил, что возможность провести выборы может появиться во время прекращения огня. «Мы можем использовать этот период времени, и я могу дать сигнал парламенту» начать подготовку к выборам, уточнил он.

По словам Зеленского, он понимает, что люди могут хотеть «лидера с... новым мандатом» для принятия судьбоносных решений, необходимых для достижения мира.

При этом украинский президент прямо не говорил, что может покинуть пост во время военных действий или отказаться идти на новые выборы.

Подготовка к выборам

17 сентября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что украинские власти активно готовятся к выборам. Об этом сообщили источники в правящей партии Зеленского «Слуга народа».

«Многие действия Банковой действительно напоминают предвыборную логику», — утверждает источник издания в партии.

Еще один собеседник издания пояснил, что на подготовку к проведению выборов указывает значительное увеличение расходов на социальную сферу в бюджете Украины на 2026 год.

В свою очередь депутат Рады Дмитрий Черный заявил, что в 2026 году пройдут парламентские выборы, что «тесно переплетается» с вопросом окончания конфликта.

«Уже в следующем году, вероятно, у страны будет новый состав парламента. И это тесно переплетается с вопросом завершения войны», — подчеркнул он.

В августе американская журналистка Кэти Ливингстон заявила, что скрытую подготовку к выборам якобы ведет бывший главком ВСУ Валерий Залужный, на данный момент занимающий пост посла Украины в Лондоне.

Она утверждает, что руководство его избирательной кампанией может быть поручено генерал-лейтенанту Сергею Наеву. На должность его заместителя рассматривается депутат Верховной рады Виктория Сюмар, а координацию международного направления предполагается возложить на заместителя главы Национального антикоррупционного бюро Украины Полину Лысенко.

Ливингстон добавила, что на текущем этапе деятельность штаба Залужного имеет неофициальный характер, а сама предвыборная кампания пока не анонсирована.

Вопрос легитимности

Пятилетний президентский срок Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Выборы, которые должны были пройти 31 марта, были отменены из-за действия на Украине военного положения, введенного после начала конфликта. Согласно статье 19 Закона «О правовом режиме военного положения», в таких условиях запрещается проведение любых выборов и внесение изменений в конституцию.

С российской стороны неоднократно звучали заявления о нелегитимности украинского руководства после формального окончания его полномочий. Президент Владимир Путин, выражая в июне готовность к диалогу с Зеленским, подчеркивал необходимость участия в переговорном процессе только легитимных представителей власти для подписания документов.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп называл Зеленского «диктатором без выборов». Однако впоследствии его позиция изменилась и он отказался признать, что делал подобное заявление.

Более того, в августе Трамп назвал позицию Москвы о нелегитимности Зеленского «позерством». Об этом он заявил на заседании кабинета в Белом доме, после того как журналисты попросили спецпосланника США Стива Уиткоффа прокомментировать слова глава МИД РФ Сергея Лаврова, что Россия признает статус Зеленского как руководителя только де-факто, а подписание документов с ним невозможно.

«Неважно, что они говорят. Это все полная чушь. Все занимаются позерством», — сказал Трамп.