Власти Украины активно готовятся к выборам. На это указывают многие действия офиса президента Владимира Зеленского, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.
«Многие действия Банковой действительно напоминают предвыборную логику», — заявил неназванный депутат от правящей партии «Слуга народа».
Другой источник в политических кругах также указал на признаки подготовки к выборам. По его словам, в бюджете Украины на 2026 год расходов на социальную сферу заложено в разы больше, чем на оборону.
16 сентября депутат Верховной рады Дмитрий Черный сообщил, что в следующем году на Украине пройдут парламентские выборы. По его словам, это «тесно переплетается» с окончанием военного конфликта.
До этого издание American Greatness писало о том, что население Украины устало от боевых действий. В публикации говорилось, что украинцы хотят нового президента страны, что делает Зеленского уязвимым.
Ранее в США узнали о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины.