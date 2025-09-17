На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские СМИ сообщили о подготовке офиса Зеленского к выборам

«Страна.ua»: действия офиса Зеленского свидетельствуют о подготовке к выборам
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Власти Украины активно готовятся к выборам. На это указывают многие действия офиса президента Владимира Зеленского, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«Многие действия Банковой действительно напоминают предвыборную логику», — заявил неназванный депутат от правящей партии «Слуга народа».

Другой источник в политических кругах также указал на признаки подготовки к выборам. По его словам, в бюджете Украины на 2026 год расходов на социальную сферу заложено в разы больше, чем на оборону.

16 сентября депутат Верховной рады Дмитрий Черный сообщил, что в следующем году на Украине пройдут парламентские выборы. По его словам, это «тесно переплетается» с окончанием военного конфликта.

До этого издание American Greatness писало о том, что население Украины устало от боевых действий. В публикации говорилось, что украинцы хотят нового президента страны, что делает Зеленского уязвимым.

Ранее в США узнали о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины.

Новости Украины
