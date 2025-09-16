На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде заговорили о выборах, которые «переплетаются» с окончанием конфликта

Депутат из партии Зеленского заявил о предстоящих выборах в Раду
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В следующем году на Украине пройдут парламентские выборы, это «тесно переплетается» с окончанием военного конфликта. Об этом на своей странице Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил депутат Рады Дмитрий Черный.

«Уже в следующем году, вероятно, у страны будет новый состав парламента. И это тесно переплетается с вопросом завершения войны», — подчеркнул он.

До этого издание American Greatness сообщало о том, что население Украины устало от боевых действий, украинцы хотят нового президента страны, что делает украинского лидера Владимира Зеленского уязвимым.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что у конституционного суда Украины нет кворума и полномочий.

Срок полномочий украинского президента истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

18 августа во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Зеленский заявил, что украинские власти будут готовы провести «открытые демократические выборы» в стране, когда будет заключено перемирие с Россией.

Ранее сообщалось, что Британия поможет Украине провести выборы по окончании конфликта.

