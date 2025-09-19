«Наклянчили на защиту Европы». У экс-министра обороны Украины нашли виллы в США

Захарова иронично высказалась о наличии у Умерова недвижимости в США

Центр противодействия коррупции нашел у семьи экс-министра обороны Украины Рустема Умерова в США восемь элитных объектов недвижимости — во Флориде и Нью-Йорке. Их общая стоимость может достигать почти $10 млн. В СНБО заявили, что раскрытие этой информации создает «прямые риски для безопасности» семьи политика. В Верховной раде уже назвали Умерова одним из «наихудших министров обороны в украинской истории». Это уже не первый коррупционный скандал, в который попадает Умеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Семья бывшего министра обороны Украины, действующего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова владеет элитной недвижимостью в США, сообщил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Родственникам Умерова принадлежат четыре виллы в окрестностях Майами во Флориде, три квартиры в этом же штате и еще одна в Нью-Йорке, утверждают аналитики. Общая стоимость недвижимости может достигать $9,19 млн.

По информации ЦПК, некоторые объекты находятся в аренде, а другие — в прямом владении семьи Умерова.

Аналитики выяснили, что супруга 43-летнего секретаря СНБО Лейля Умерова с 1 октября 2019 года арендует во Флориде квартиру площадью 137,4 кв. м. Этим жильем пользуются сам Умеров и трое его детей.

Кроме того, жена украинского политика зарегистрирована еще в одной квартире площадью 134,5 кв. м. В третьей квартире площадью 450 кв. м регистрировался отец бывшего министра обороны — Энвер Умеров.

close Недвижимость Умерова в США ЦПК Украины

По информации ЦПК, Рустем Умеров и его брат Аслан Омер Киримлы были зарегистрированы в двухкомнатной квартире площадью 90,2 кв. м в Нью-Йорке на Манхэттене. Последний также был прописан на вилле площадью 212 кв. м во Флориде, а его компания Astem Ventures Inc зарегистрировала свой идентификатор по адресу еще одной виллы.

ЦПК выяснил, что на вилле площадью 167,2 кв. м зарегистрирована фирма, от которой супруга Умерова получает более 1 млн гривен (около $24 тыс.) ежегодно. Жена экс-министра также была прописана по адресу виллы площадью 257,1 кв. м.

В СНБО заявили, что раскрытие таких данных, учитывая публичный статус Умерова, создает «прямые риски для безопасности его семьи, в частности несовершеннолетних детей».

«Поэтому мы не предоставляем, не подтверждаем и не распространяем подобную информацию. Родственники господина Умерова (брат с семьей и родители) проживают в двух из указанных вами объектов недвижимости. Рустем Умеров не оплачивает проживание ни одной из этих семей», — ответили в СНБО на запрос ЦПК.

Объекты недвижимости, расположенные по пяти адресам, не использовались семьей Умерова, заверили в СНБО.

Еще в июле руководитель ЦПК Дарья Каленюк сообщила, что семья Умерова — трое детей, жена, брат и отец — живут во Флориде, в городе Бока-Ратон. Там же зарегистрирована художественная галерея, которая принадлежит семье экс-министра.

«Человек американцев»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала результаты расследования.

«Нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора», — написала она в своем Telegram-канале.

После появления информации о том, что семья политика владеет элитной недвижимостью в США, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко резко раскритиковал Умерова.

«Вот так поработал Умеров в министерстве обороны. Теперь спокойно отсиживается в Совбезе <…> Один из наихудших министров обороны в украинской истории», — подчеркнул нардеп в Telegram-канале.

СМИ сообщили об интересной детали в поведении Умерова на переговорах в Стамбуле Министр обороны Украины Рустем Умеров на переговорах с делегацией РФ не воспользовался устройством... 02 июня 15:37

Участник движения Виктора Медведчука «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с РИА Новости заявил, что Умеров — «человек американцев», поэтому нет ничего удивительного в том, что у его семьи имеется недвижимость в США.

«Я не исключаю, что семья получила гражданство [США] <…> Я не исключаю, что и у самого Умерова есть паспорт США», — сказал он.

Олейник спрогнозировал, что нынешний скандал с недвижимостью не будет иметь для Умерова никаких последствий ни в США, ни на Украине. Сам секретарь СНБО не комментировал обнародованную ЦПК информацию.

Скандалы с Умеровым

Умеров на посту министра обороны Украины неоднократно оказывался в центре коррупционных скандалов. Как заметил Гончаренко, их количество «даже посчитать сложно».

«Из последнего — под его руководством Минобороны законтрактовало производство мин с неизвестными компаниями на десятки миллиардов долларов, а затем из десяти на фронте срабатывала всего одна. И это произошло в момент активной фазы российского наступления», — напомнил нардеп.

Осенью прошлого года украинское оборонное ведомство занималось расследованием причин нештатного срабатывания 120-миллиметровых минометных мин. Речь шла об отзыве не менее 100 тысяч мин. К повреждению взрывных устройств могли привести некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов, писало украинское издание «Левый берег».

В результате в декабре Умерова вызывали в Верховную раду. Кроме того, было возбуждено уголовное производство.

«И, как известно, именно Умеров обещал адекватный законопроект про демобилизацию и сроки службы, но за два года так ничего и не сделал <…> Хотя в вопросах выбора недвижимости, как мы видим, все в порядке», — добавил Гончаренко.

На Западе раскрыли, чем обернется для Украины скандал с Умеровым Скандал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, в отношении которого возбуждено уголовное... 02 февраля 10:45

Кроме того, в январе стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении Умерова по обвинению в злоупотреблении властью. По данным ЦПК, Умеров незаконно уволил двух членов наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигира, а также отказал в продлении контракта директору агентства оборонных закупок Марине Безруковой.

В июне политик отказался прийти на заседание Верховной рады, чтобы отчитаться о провале украинской армии в Сумской области.

Украинский депутат объяснил, зачем Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО Украинский лидер Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета... 20 июля 11:55

Умеров возглавлял министерство обороны Украины с 6 сентября 2023 года по 17 июля 2025 года. Летом украинские СМИ писали, что его могут назначить послом страны в США, однако 18 июля Умеров занял должность секретаря СНБО. По информации экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, Умерову отказали в должности посла из-за его американского гражданства.