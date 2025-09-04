Пьют Pepsi вместо воды и учат язык: как живут в заключении задержанные в Азербайджане россияне

Россия настаивает на освобождении россиян, задержанных в Азербайджане два месяца назад. По словам дипломата Марии Захаровой, это станет важным шагом для нормализации отношений двух стран. Пока что Москва не получила ответ на требование предоставить информацию о здоровье задержанных и пустить к ним сотрудников консульства. Mash утверждает, что россияне вынуждены экономить воду и пить вместо этого Pepsi. Депутат Константин Затулин заявил, что курс Азербайджана сейчас противоречит курсу РФ.

Россия призывает к освобождению задержанных в Азербайджане россиян, это стало бы важным шагом на пути к нормализации отношений между странами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Подчеркиваем: освобождение российских граждан является важным шагом на пути к нормализации в отношениях между Россией и Азербайджаном», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что Россия направила запрос Баку, чтобы консульские сотрудники могли посетить задержанных. Пока что Азербайджан не дал согласие.

«Направлен запрос на четвертую встречу, однако азербайджанская сторона пока не дала на нее свое согласие. Мы исходим из того, что такое согласие будет получено», — сообщила представитель МИД РФ.

Также 2 июля российская сторона направила запрос о состоянии здоровья задержанных и оказании им медицинской помощи.

«Ответ, к сожалению, до сих пор не поступил. Тоже исходим из того, что мы его получим», — заключила Захарова.

Вице-премьер Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума в беседе с журналистами выразил надежду, что скоро задержанные россияне окажутся на родине.

«С Азербайджаном в первую очередь, конечно же, нас беспокоит то, что наши 13 граждан находятся в Азербайджане, удерживаются там. И мы надеемся, что эти люди скоро окажутся на родине. И надеемся здесь на то, что руководство Азербайджана с пониманием отнесется к тому, чтобы этих людей отпустить домой», — передает ТАСС слова Оверчука.

Задержанным почти не дают воду

Telegram-канал Mash выяснил, что задержанным россиянам — айтишникам воду приносят только два раза в день. Им также не разрешают пользоваться чайниками или кипятильниками. Родственники передают задержанным две-три бутылки воды по 19 литров в неделю, это делят на двоих. Задержанные не критикуют еду, но им все равно передают фрукты, овощи и орехи. Также они отправляют газированный напиток Pepsi, чтобы россияне могли как-то спасаться от жажды и экономить воду.

Надзиратели разрешают некоторым задержанным дважды в неделю видеться с родственниками. К Антону Драчеву на свидания также пускают невесту. Сергей Софронов вместе с Антоном тренируются по четыре-пять часов в день, чтобы как-то себя развлечь. Они начали учить тюркские языки, чтобы понимать надзирателей и смотреть телеканалы.

«Следственные действия с задержанными, находящимися под арестом два месяца, не проводятся, и их судьба зависит от переговоров «на высоком уровне», — сказано в материале Mash.

Мать Драчева подтвердила Telegram-каналу Baza, что ей действительно дали увидеться с сыном. Сотрудники посольства пока что не дают родственникам какой-то конкретной информации. Родственники Софронова также приезжали на свидания. По данным Baza, другие россияне находятся в более изолированном состоянии. Близкие Софронова утверждают, что только двое задержанных были знакомы между собой, остальные друг друга не знают. Представители азербайджанских властей якобы сами сказали им, что дело сфабриковано.

Мать Александра Васейро не полетела в Баку, мужчину навещает только адвокат. Женщина утверждает, что ее сын находится в панике, он не понимает, почему его арестовали.

«Никакой информации нет, связи с сыном нет — ничего не разрешают. Группу [задержанных] разделили на две части: одной предъявляют «наркотики», другой — киберпреступления. У кого «наркотики», там, вроде бы, какая-то связь есть с ними, кто-то на свидание ходил. А я пока в Баку не лечу, потому что я не могу добиться свидания», — сказала мать Васейро РИА Новости.

«Азербайджан следует своим курсом»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что есть необходимость нормализаций отношений с Азербайджаном из расчета «худой мир лучше доброй ссоры», но не стоит рассчитывать на глубину отношений.

«Азербайджан следует своим курсом. Черты этого курса — захват Нагорного Карабаха, отказ в 2023-м году от мирного урегулирования. Азербайджан воспользовался тем, что во главе Армении в этот момент не слишком национальное правительство, и реализовал свои планы при поддержке Турции. Чтобы это сделать, чтобы Россия не мешала, ему до поры до времени нужно было продолжать играть в стратегическое партнерство», — сказал депутат.

Он добавил, что как только Азербайджан реализовал свои планы, у него пропала необходимость что-то согласовывать с Москвой.

«Тем более что дальнейшее давление на Армению, прокладка Зангезурского коридора, привлечение в этот регион американцев, израильтян и так далее явно не относится к интересам Российской Федерации», — уточнил Затулин.

По словам депутата, стратегический союз между Турцией и Азербайджаном — это «путь в будущее, для того чтобы продолжить формирование великого Турана, проникновение в тюркскую, как они считают, Среднюю Азию и, кстати говоря, в те регионы России, которые населены тюрками»:

«Это совершенно четко расходится с интересами России, создает для нее угрозы. И поскольку это теперь выходит на первый план, необходимость в камуфляже со стороны Азербайджана пропала».

Затулин добавил, что Азербайджан также укрепляет свои отношения с США и Израилем как плацдарм против Ирана, что расходится с интересами РФ, которая рассчитывала на коридор Север — Юг через Азербайджан в Иран.

Отношения между РФ и Азербайджаном начали заметно портиться после крушения азербайджанского пассажирского самолета E-190 под Актау в декабре 2024 года, так как Баку обвинил РФ в катастрофе. Затем в стране закрыли «Русский дом в Баку», а президент Ильхам Алиев стал публично поддерживать Украину.

В конце июня 2025 года в Екатеринбурге задержали несколько этнических азербайджанцев по подозрению в старом убийстве, двое из них погибли во время следственных действий. В ответ в Азербайджане жестоко задержали сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан», которое входит в состав медиагруппы «Россия сегодня», и айтишников. Их обвинили в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, в наркоторговле. В России же начали выдворять из страны представителей азербайджанской диаспоры.