«Вторжение на Украину» и «оккупация Азербайджана»: Алиев предъявил претензии к Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней начала СВО, назвав свою позицию «однозначной». Кроме того, он прокомментировал целый ряд других «узких мест» в отношениях Баку и Москвы — от катастрофы азербайджанского авиалайнера в конце прошлого года до арестов членов азербайджанской диаспоры на территории РФ. Вхождение Азербайджана в состав СССР он назвал «оккупацией». В Госдуме уже отреагировали на заявление Алиева: депутат Константин Затулин назвал их «прямым выпадом в адрес России».

Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Украины, заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya из Саудовской Аравии.

«Мы с первых дней российского вторжения на Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать», — сказал Алиев.

В интервью Алиев также заявил, что у Азербайджана накопилось немало вопросов к России. Прежде всего, речь идет о катастрофе самолета компании «Азербайджанские авиалинии» в конце декабря 2024 года.

Крушение самолета Embraer-190 под Актау Самолет Embraer-190 компании «Азербайджанские авиалинии», летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. Погибли 33 человека, 29 спаслись. В Баку уверены, что причиной крушения лайнера стала работа российской системы ПВО, которая непреднамеренно поразила самолет при попытках сбить украинские беспилотники. Расследование причин крушения самолета к настоящему времени не завершено.

«Поражение российскими силами азербайджанского гражданского самолета и реакция российских официальных лиц на инцидент вызывают в Азербайджане огромное разочарование и недовольство», — сказал Алиев.

По его мнению, катастрофа не произошла бы, если б российские власти вовремя объявили особый режим «Ковер» и закрыли небо на этом участке для полетов гражданской авиации.

«За две недели до катастрофы то же самое произошло с нашим воздушным судном, которое летело в тот же российский город. Пилоты получили сигнал и развернулись обратно», — сказал Алиев.

В интервью Алиев признал, что сигнал об опасности был все же подан, но заявил, что это произошло «уже после того, как самолет был подбит» — для того, чтобы «ввести в заблуждение тех, кто будет проводить расследование».

Президент Азербайджана назвал инцидент «трагической ошибкой» и прямо заявил, что самолет «был поврежден российской системой противовоздушной обороны». Об этом, по его словам, свидетельствует то, что «весь фюзеляж был изрешечен осколками».

Алиев вспомнил другое схожее событие — когда во время Карабахского конфликта Азербайджан непреднамеренно сбил российский вертолет. После этого, по его словам, Баку признал свою вину и выплатил компенсации семьям погибших и Министерству обороны РФ.

«Необоснованные нападения»

Алиев также выразил недовольство «необоснованными нападениями на азербайджанцев в России».

«Два человека были подвергнуты пыткам и убиты. А в поступившей затем официальной информации говорилось, что они умерли от сердечного приступа», — сказал он.

По его словам, «даже если они совершили преступление 20 лет назад», обращаться с ними подобным образом было нельзя. «Что это за отношение? Среди них были граждане Азербайджана и граждане России азербайджанского происхождения. Это был беспрецедентный акт против нашего народа», — заявил Алиев.

Задержание членов азербайджанской диаспоры 27 июня сотрудники Следственного комитета и ГУ МВД по Свердловской области задержали около 50 представителей азербайджанской диаспоры. По данным следствия, они причастны к убийствам и о покушениях на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. В Екатеринбурге были задержаны члены семьи Сафаровых родом из Агдама. После задержания два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы скончались.

Двое азербайджанцев умерли при рейдах на Урале. Баку требует от Москвы разобраться Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге, в ходе которых... 30 июня 16:03

При этом президент Азербайджана не считает себя ответственным за обострение отношений с РФ.

«Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией и никогда не потерпит проявлений агрессии или неуважения», — заявил Алиев, добавив, что Баку «отвечает конструктивно и законно».

Наверное, президент Азербайджана имел в виду недавние события, когда несколько граждан РФ были задержаны в Азербайджане.

Задержание граждан РФ в Баку 30 июня власти Азербайджана задержали семь человек в агентстве «Sputnik Азербайджан», входящем в состав медиагруппы «Россия сегодня». Глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев заявил, что это выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.



1 июля также в Баку были задержаны восемь граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на 4 месяца.

Насилие, облавы и проверки. Россияне пожаловались на произвол силовиков в Азербайджане Посольство России в Баку сообщило о получении от россиян в Азербайджане жалоб... 02 июля 20:41

Оккупация Азербайджана со стороны СССР

Также в интервью телеканалу Al Arabiya президент Азербайджана обвинил СССР в оккупации его страны.

«После распада Российской империи в 1917 году была образована Азербайджанская Демократическая Республика. Это была первая демократическая республика в мусульманском мире, основанная в мае 1918 года. Она просуществовала до апреля 1920 года, когда российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну», — сказал Ильхам Алиев.

Реакция в России

Назвав украинский конфликт вторжением России, президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал выпад против России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Константин Затулин.

Депутат напомнил, что здесь Алиев «не погрешил против истины», так как Азербайджан занимал эту позицию еще с возвращения Крыма, однако «не озвучивал ее так назойливо как сейчас».

«С самого начала Баку придерживался отличной от нашей, а иногда даже враждебной позиции. Со временем мы начали это замечать, хотя замечать стоило с самого начала», — сказал Затулин.

Затулин объяснил, что до определенного момента Азербайджан сдерживало понимание выгод от сотрудничества с Россией, но теперь это уже не так актуально. По словам депутата, Алиев больше не нуждается в посреднике в лице Москвы, теперь у него есть поддержка США.

Гейдар Алиев Гейдар Алиев, отец Ильхама Алиева, входил в состав высшего руководства СССР. Был членом Политбюро ЦК КПСС, первым заместителем председателя Совета министров СССР. Долгие годы жил в Москве. В 1990 году вернулся в Баку. В 1993-м избран первым президентом Азербайджанской республики, занимал этот пост в течение 10 лет. В 2003 году на выборах главы государства снял свою кандидатуру в пользу сына.

На слова президента Азербайджана Ильхама Алиева об оккупации страны отреагировала и член СПЧ Марина Ахмедова.

«Получается, все эти годы в Баку именно его отец руководил оккупационными силами СССР, и сам Ильхам Алиев — преемник этих оккупационных сил?» — прокомментировала она.