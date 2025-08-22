«Мы должны быть готовы к войне»: Баку наращивает военную мощь

Алиев: Азербайджан должен быть готов к войне, хоть и не хочет ее

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал страну быть готовой к войне «в любой момент». По его словам, после второй Карабахской войны в 2020 году Баку увеличил численность спецподразделений «на тысячи». Кроме того, страна модернизирует армию, закупая беспилотники и боевые самолеты. Две недели назад Алиев в США встретился с премьером Армении Пашиняном, в Белом доме они подписали декларацию о мирных отношениях. При этом в России подозревают, что слова Алиева о войне предназначались Москве, ведь у Баку с ней сейчас напряженные отношения.

Азербайджан должен находиться в постоянной готовности к войне, заявил президент страны Ильхам Алиев во время встречи с жителями Кельбаджара, его слова передает Adalet.

«Мы должны быть готовы к войне в любой момент. Потому что процессы в мире развиваются в таком направлении, что невозможно знать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности — это мы сами: государство, народ и наши вооруженные силы», — сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что страна хочет мира, но будет сохранять бдительность. Алиев намекнул, что Баку усовершенствовал свою армию, получил «самые современные» беспилотники, а также заключил контракты на новые боевые самолеты, в то время как имеющиеся были «полностью модернизированы» .

Алиев произнес эту речь перед людьми, переехавшими в один из жилых комплексов в Кельбаджаре — горном районе на западе Азербайджана, расположенном между Нагорным Карабахом и Арменией.

До 1993 года в Кельбаджаре проживали около восьми тысяч азербайджанцев и курдов. Во время первой Карабахской войны город заняли армянские силы, а граждане Азербайджана были вынуждены покинуть свои дома. В течение почти 30 лет Кельбаджар был под контролем Армении, его заселили армянские переселенцы.

Однако по итогам второй первой Карабахской войны Кельбаджар снова отошел Баку. Соглашение об этом заключили в 2020 году.

Хрупкий мир

В начале августа Алиев встретился с американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне. Во время встречи они Алиев и Пашинян договорились восстановить дипломатические отношения, навсегда прекратить все боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга. Они также подписали декларацию, в которой сказано, что стороны признают необходимость «вступления на путь светлого будущего, свободного от наследия прошлых конфликтов, в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года».

США и Армения подписали соглашение о так называемом Зангезурском коридоре, на создании которого настаивал Азербайджан. Коридор передали США на 99 лет, он будет называться «маршрутом Трампа ради международного мира и процветания».

«Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, можно сказать, завершен, и подписанные документы полностью обеспечивают наши интересы», — отметил Алиев на встрече с жителями, как будто подчеркнув, что между странами больше нет напряженности.

Говорил о России?

Алиев напрямую не назвал возможного противника или угрозу, к войне с которой должна готовиться республика. В связи в этим в СМИ начали появляться опасения, что речь якобы идет о России, поскольку сейчас отношения между двумя странами переживают кризис. Telegram-канал «Старше Эдды», в частности, пишет, что Алиев в своей речи говорил о России, поскольку Москва «взялась за его бизнес на Украине» и «поперла или сажает в зиндан азербайджанских бандитов».

«Алиеву стоит учесть вот что: в боевых действиях высокой интенсивности, таких, как сейчас на Украине, его армия, а самое главное — инфраструктура, прежде всего нефтяная, закончатся очень быстро. На его месте сидеть бы тихо и не дразнить лихо, но, видимо, победа над Пашиняном вскружила голову господину Ильхаму Гейдаровичу и он возомнил себя если не Александром Македонским, то кем-то очень близким к нему», — сказано в сообщении.

Отношения между Москвой и Баку обострились после крушения азербайджанского пассажирского самолета E-190 под Актау в декабре 2024 года. Азербайджан счел Россию виновной в катастрофе и потребовал от нее признать вину в произошедшем, после чего в стране закрыли «Русский дом в Баку», а страна начала публично поддерживать Украину.

Новый виток напряженности случился в конце июня 2025 года, когда в Екатеринбурге задержали нескольких подозреваемых в убийствах начала нулевых годов и во время следственных действий двое подозреваемых погибли — все они были этническими азербайджанцами. В ответ в Азербайджане жестоко задержали российских журналистов, работавших в стране. Их обвинили в мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Вскоре задержали еще восемь россиян по подозрению в наркоторговле.

В России же началась череда задержаний представителей азербайджанской диаспоры и выдворение их из страны. Азербайджан также отменил все культурные мероприятия в стране, в которых должны были принимать участие российские звезды.