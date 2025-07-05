Били только при задержании: как в Баку охраняют арестованных россиян

Мать арестованного в Баку Софронова рассказала о хороших условиях его содержания

Арестованные в Баку по подозрению в транзите наркотиков и кибермошенничестве россияне содержатся в двухместных камерах. Со слов их матерей, питание в азербайджанском СИЗО «нормальное». При этом относятся к задержанным «показательно нейтрально». СМИ пишут, что местные адвокаты отказываются работать с россиянами по «политическим мотивам», но в Баку это отрицают. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Восемь россиян, арестованные в Баку за якобы распространение наркотиков и кибермошенничество, содержатся в двухместных камерах и получают «отличное» питание. Об этом рассказала мать задержанного IT-специалиста Сергея Софронова из Череповца Мария на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня [4 июля] к арестованным допустили сотрудников посольства. Вы видели фото и видео, в каком ребята состоянии. Сейчас это все позади.

Отношение — показательно нейтральное. Они размещены в двухместных камерах, условия хорошие, питание отличное. Только наши, чужих нет», — поделилась она.

Софронова подчеркнула, что ее 23-летний сын в момент задержания оказался «в самое ненужное время в самом ненужном месте».

«Он просто вечером после работы пошел в магазин» , — рассказала она.

В беседе с РИА Новости Софронова подчеркнула, что ее сын — законопослушный и порядочный человек, а обвинения в его адрес абсурдны.

Женщина отметила, что в Баку находятся родственники еще двух задержанных, в частности, мать и невеста.

Софронова поблагодарила всех неравнодушных, сообщения от которых поступали ей «сплошным потоком». Кроме того, она положительно оценила работу российских СМИ, которые пытались помочь родственникам задержанных и делают все, чтобы «не навредить ребятам».

Мать взятого под стражу 35-летнего туриста Александра Вайсеро Инна в беседе с Mash подтвердила слова Софроновой об условиях содержания арестованных.

«Все сидят в камере по двое, кормят нормально, на условия содержания не жаловались, побои получили при задержании», — добавила она.

Адвокаты отказываются работать с россиянами

В настоящее время интересы арестованных россиян в Азербайджане представляют государственные адвокаты. Но они не выходят на связь с родственниками, рассказала Mash Инна Вайсеро.

«Поэтому появились подозрения, что госспециалисты не сильно усердствуют в плане защиты наших. Когда обращались к другим адвокатам — те просто отказывались браться за работу. По их словам, они якобы не понимают обстоятельств дела»,

— говорится в сообщении Telegram-канала.

Мать Вайсеро и другие близкие россиян уверены, что «отказ адвокатов имеет политический мотив» , добавил Mash.

Глава коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров отреагировал на эту информацию. Он заявил, что все задержанные «обеспечены квалифицированной юридической помощью», пишет Minval.

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По словам Багирова, в коллегию не поступало ни одной жалобы о нарушении права на защиту, а также нет ограничений на заключение договоров с адвокатами по выбору самих задержанных.

Издание Ura.ru подтвердило, что интересы одного из арестованных, 41-летнего предпринимателя Антона Драчева, будет представлять адвокат из Азербайджана. Но защитника не допускают к россиянину, добавили журналисты.

Участники «ОПГ»

1 июля в Баку были задержаны восемь россиян. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана, кибермошенничестве и онлайн-торговле запрещенными веществами. Россиян арестовали на четыре месяца. На кадрах из суда видно, что к мужчинам применили физическую силу — на их лицах были синяки и кровоподтеки.

В настоящее время известны личности семерых из них. Под стражу заключили Сергея Софронова, который ранее преподавал в «Малой компьютерной академии», выполнял заказы на фрилансе как программист и дизайнер; директора онлайн-химчистки Airo Антона Драчева, возглавлявшего IT-направление в хедж-фонде Red Star Asset Management; туриста из Екатеринбурга Александра Вайсеро; 38-летнего Валерия Дулова, работавшего разработчиком в «Газпромнефти»; экс-сотрудника компаний VK и «Яндекс» Дмитрия Безуглого.

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В числе арестованных также 22-летний выпускник архитектурно-строительного университета Дмитрий Федоров и 25-летний психолог, турист Алексей Васильченко из Санкт-Петербурга.

По утверждению азербайджанской стороны, задержанные якобы были участниками организованной преступной группы (ОПГ).

За день до этого в Баку провели обыск в офисе агентства Sputnik Азербайджан — представительства медиагруппы «Россия сегодня». В итоге были задержаны семь человек, а главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора агентства Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца. По данным Minval, азербайджанские правоохранители заподозрили, что российские журналисты — агенты ФСБ под прикрытием.

Задержания россиян в Баку начались после того, как в Екатеринбурге в ходе следственных мероприятий погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы и были задержаны шесть выходцев из Азербайджана — Мазахир, Акиф, Аяз и Бакир Сафаровы, а также Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев.

Впоследствии задержанных заключили под стражу. СК России уже предъявил пятерым фигурантам обвинения в двух убийствах и одном покушении, которые были совершены в 2001, 2010 и 2011 годах.