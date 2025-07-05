Били только при задержании: как в Баку охраняют арестованных россиян

Восемь россиян, арестованные в Баку за якобы распространение наркотиков и кибермошенничество, содержатся в двухместных камерах и получают «отличное» питание. Об этом рассказала мать задержанного IT-специалиста Сергея Софронова из Череповца Мария на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня [4 июля] к арестованным допустили сотрудников посольства. Вы видели фото и видео, в каком ребята состоянии. Сейчас это все позади.
Отношение — показательно нейтральное. Они размещены в двухместных камерах, условия хорошие, питание отличное. Только наши, чужих нет», — поделилась она.
Софронова подчеркнула, что ее 23-летний сын в момент задержания оказался «в самое ненужное время в самом ненужном месте».
«Он просто вечером после работы пошел в магазин», — рассказала она.
В беседе с РИА Новости Софронова подчеркнула, что ее сын — законопослушный и порядочный человек, а обвинения в его адрес абсурдны.
Женщина отметила, что в Баку находятся родственники еще двух задержанных, в частности, мать и невеста.
Софронова поблагодарила всех неравнодушных, сообщения от которых поступали ей «сплошным потоком». Кроме того, она положительно оценила работу российских СМИ, которые пытались помочь родственникам задержанных и делают все, чтобы «не навредить ребятам».
Мать взятого под стражу 35-летнего туриста Александра Вайсеро Инна в беседе с Mash подтвердила слова Софроновой об условиях содержания арестованных.
«Все сидят в камере по двое, кормят нормально, на условия содержания не жаловались, побои получили при задержании», — добавила она.
Адвокаты отказываются работать с россиянами
В настоящее время интересы арестованных россиян в Азербайджане представляют государственные адвокаты. Но они не выходят на связь с родственниками, рассказала Mash Инна Вайсеро.
«Поэтому появились подозрения, что госспециалисты не сильно усердствуют в плане защиты наших. Когда обращались к другим адвокатам — те просто отказывались браться за работу. По их словам, они якобы не понимают обстоятельств дела»,
— говорится в сообщении Telegram-канала.
Мать Вайсеро и другие близкие россиян уверены, что «отказ адвокатов имеет политический мотив», добавил Mash.
Глава коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров отреагировал на эту информацию. Он заявил, что все задержанные «обеспечены квалифицированной юридической помощью», пишет Minval.
По словам Багирова, в коллегию не поступало ни одной жалобы о нарушении права на защиту, а также нет ограничений на заключение договоров с адвокатами по выбору самих задержанных.
Издание Ura.ru подтвердило, что интересы одного из арестованных, 41-летнего предпринимателя Антона Драчева, будет представлять адвокат из Азербайджана. Но защитника не допускают к россиянину, добавили журналисты.
Участники «ОПГ»
1 июля в Баку были задержаны восемь россиян. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана, кибермошенничестве и онлайн-торговле запрещенными веществами. Россиян арестовали на четыре месяца. На кадрах из суда видно, что к мужчинам применили физическую силу — на их лицах были синяки и кровоподтеки.
В настоящее время известны личности семерых из них. Под стражу заключили Сергея Софронова, который ранее преподавал в «Малой компьютерной академии», выполнял заказы на фрилансе как программист и дизайнер; директора онлайн-химчистки Airo Антона Драчева, возглавлявшего IT-направление в хедж-фонде Red Star Asset Management; туриста из Екатеринбурга Александра Вайсеро; 38-летнего Валерия Дулова, работавшего разработчиком в «Газпромнефти»; экс-сотрудника компаний VK и «Яндекс» Дмитрия Безуглого.
В числе арестованных также 22-летний выпускник архитектурно-строительного университета Дмитрий Федоров и 25-летний психолог, турист Алексей Васильченко из Санкт-Петербурга.
По утверждению азербайджанской стороны, задержанные якобы были участниками организованной преступной группы (ОПГ).
За день до этого в Баку провели обыск в офисе агентства Sputnik Азербайджан — представительства медиагруппы «Россия сегодня». В итоге были задержаны семь человек, а главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора агентства Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца. По данным Minval, азербайджанские правоохранители заподозрили, что российские журналисты — агенты ФСБ под прикрытием.
Задержания россиян в Баку начались после того, как в Екатеринбурге в ходе следственных мероприятий погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы и были задержаны шесть выходцев из Азербайджана — Мазахир, Акиф, Аяз и Бакир Сафаровы, а также Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев.
Впоследствии задержанных заключили под стражу. СК России уже предъявил пятерым фигурантам обвинения в двух убийствах и одном покушении, которые были совершены в 2001, 2010 и 2011 годах.