«Жалуйтесь в Москву»: Венгрия обвинила Украину в ударе по нефтепроводу

Захарова: Киев показал атакой на нефтепровод, что не остановится ни перед чем

Поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» приостановлены после атаки украинских военных, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Киев «целенаправленно» бьет по энергетической инфраструктуре страны. Россия заявила о проведении восстановительных работ на поврежденном участке, однако сроки возобновления транзита неизвестны. Судя по словам Сийярто, это вторая атака на нефтепровод за последние две недели: ВСУ уже атаковали его 13 августа.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вновь обвинил Украину в атаке на нефтепровод «Дружба», заявив, что она привела к приостановке поставок нефти в его страну. Об этом министр написал в соцсети X.

«Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, перекрыв поставки. Этот очередной удар по нашей энергетической безопасности возмутителен и неприемлем!» — написал он. Министр не уточнил, когда именно и в каком месте произошла атака.

Сийярто добавил, что замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин сообщил ему о работах по восстановлению трансформаторной станции, необходимой для работы нефтепровода. Когда возобновятся поставки, пока неясно, отметил глава МИД Венгрии.

«В течение 3,5 лет Брюссель и Киев пытались втянуть Венгрию в войну на Украине. Эти неоднократные атаки Украины на наши энергопоставки служат той же цели. Позвольте мне сказать ясно: это не наша война. Мы не имеем к ней никакого отношения, и пока мы у власти, Венгрия будет держаться от нее подальше», — заявил министр.

Он также предупредил украинских политиков, что «электроэнергия из Венгрии играет жизненно важную роль в обеспечении вашей страны».

В ответ на пост Сийярто министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал, что «вы можете отправлять свои жалобы — и угрозы — своим друзьям в Москве».

А Сийярто ответил ему: «Дело в том, что Украина атаковала трубопровод, который поставляет нефть в Венгрию».

Инцидент прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова, сказав, что Россия предупреждала об исходящей от Киева опасности.

«Банковая не остановится теперь ни перед чем», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Удары по «Дружбе»

Это не первая атака ВСУ на объекты нефтепровода «Дружба» в этом месяце. 13 августа Сийярто сообщил, что украинские силы ударили дронами по «критически важному распределительному узлу нефтепровода «Дружба» в Брянской области».

Тогда Сийярто напомнил, что Венгрия обеспечивает Киев электроэнергией, без которой энергетическая безопасность Украины «оказалась бы в крайне уязвимом положении». Будапешт призвал украинские власти прекратить атаки на нефтепровод и уважать «жизненно важные интересы» Венгрии.

Днем ранее, 12 августа, губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram сообщил об ударе по объекту в Унечском районе с помощью дронов и системы HIMARS. Возник пожар, при ликвидации пострадал один из спасателей.

Богомаз не уточнял, был ли атакованный объект связан с нефтепроводом «Дружба». Однако в Унечском районе есть диспетчерская станция, откуда нефтепровод разделяется на две нитки, одна из которых ведет в Венгрию через Украину.

В октябре 2024 года замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр после переговоров с Андреем Сибигой сообщил, что Украина пообещала обеспечить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию без перебоев, передает Portfolio.hu.

Он также подчеркнул, что Венгрия в условиях масштабных разрушений энергосистемы Украины стала крупнейшим поставщиком электроэнергии для страны.

В 2024 году по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию поступило 4,78 млн т нефти, за январь–февраль 2025-го еще 956 тыс. т, сообщали в российском правительстве. Там подчеркнули, что Будапешт — ключевой партнер в сфере энергопоставок.

В июле Сийярто заявил, что Венгрия вместе с Россией и Сербией готовят проект строительства нефтепровода между Будапештом и Белградом. Ввод его в эксплуатацию намечен на 2027 год. По словам министра, ЕС ограничивает поставки российского топлива, поэтому стране нужны новые маршруты и источники для его получения.