Зеленский связал удары по «Дружбе» с Венгрией. Орбан ответил угрозой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил последствиями после слов Владимира Зеленского о нефтепроводе «Дружба». Украинский президент заявил, что существование ветки, по которой нефть идет в Венгрию и Словакию, зависит от позиции Будапешта по вступлению Украины в ЕС. В Венгрии расценили это как прямую угрозу энергетической безопасности страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на заявления Владимира Зеленского о нефтепроводе «Дружба», подчеркнув, что слова в адрес Венгрии со стороны президента Украины не останутся без последствий. Его слова приводит издание Magyar Nemzet.

По его словам, украинский президент фактически признал, что удары по трубе наносятся из-за позиции Будапешта, который не поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Зеленский ранее заявил, что существование нефтепровода «Дружба» зависит от позиции Будапешта по поводу вступления Украины в ЕС.

«Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение. <...> Зеленский открыто угрожал Венгрии. Его слова не останутся без последствий», — заявил Орбан.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что «шантаж, взрывы и угрозы» не помогут Киеву продвинуться на пути в ЕС. Министр иностранных дел Петер Сийярто также призвал Зеленского прекратить угрозы и не ставить под удар энергетическую безопасность страны.

Атаки на трубопровод

За последние недели Венгрия трижды сообщала об ударах по южной ветке «Дружбы», которая проходит по территории Украины и снабжает Венгрию и Словакию российской нефтью. В двух случаях прокачка была приостановлена.

Украинские удары приходились по станциям и объектам в Брянской и Тамбовской областях России. По данным The Guardian, атаки проводились с использованием беспилотников и реактивных систем HIMARS, что привело к пожарам и временным сбоям в работе станций.

Северная ветка «Дружбы», по которой нефть шла в Польшу и Германию, уже давно не используется для поставок из России из-за санкций ЕС. Сейчас по ней прокачивается только сырье из Казахстана.

Венгрия и Словакия направили в Еврокомиссию письмо с требованием защитить стратегический трубопровод. По их словам, удары угрожают физической поставке нефти и ставят под вопрос стабильность энергоснабжения. В ЕК отметили, что энергетическая безопасность остается приоритетом, однако конкретных мер по защите трубопровода пока не было предложено.

Нефтепровод «Дружба» — крупнейший в мире экспортный нефтепровод, построенный в СССР в 1960-е годы для поставок сырья странам Восточной Европы. Его эксплуатация началась в 1964 году, оператором системы является компания «Транснефть». Общая протяженность магистрали превышает четыре тысячи километров, а с распределительными линиями и ответвлениями она достигает почти девяти тысяч километров. Начальная точка находится в Самарской области, где соединяются потоки нефти из Поволжья, Западной Сибири и Казахстана.

Далее трубопровод разделяется на северную и южную ветки. Северная проходит через Брянскую область и Белоруссию в Польшу и Германию. Южная идет через Украину в Словакию, Венгрию и Чехию. Пропускная способность всей системы оценивается в 1,2–1,4 млн баррелей в сутки.

После введения санкций Европейского союза в 2022 году поставки российской нефти по северной ветке в Польшу и Германию были прекращены, однако по ней продолжает поступать казахстанское сырье. Южная ветка остается главным маршрутом для Венгрии и Словакии, которые более чем наполовину зависят от поставок по «Дружбе».