ВСУ второй раз за неделю бьют по «Дружбе». Венгрия и Словакия пожаловались в ЕК

Сийярто: удар ВСУ по «Дружбе» остановил поставки нефти в Венгрию на пять дней

Украинские дроны вновь атаковали нефтепровод «Дружба», по которому нефть поступает из России в Словакию и Венгрию. Страны как минимум пять дней не смогут получать российскую нефть. Это уже второй удар по трубопроводу за неделю: прокачку после прошлой атаки удалось возобновить совсем недавно. Будапешт и Братислава призвали Еврокомиссию заставить Киев прекратить удары по «Дружбе», а Украина советует «жаловаться в Москву» на перебои с прокачкой нефти.

ВСУ в третий раз за август и второй раз за неделю атаковали нефтепровод «Дружба», через который Венгрия получает сырую российскую нефть. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто обвинил Украину в покушении на энергетическую безопасность Будапешта.

«Ночью поступила новость о том, что нефтепровод «Дружба» на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке — в третий раз за короткий промежуток времени. Перевозка сырой нефти в Венгрию снова прекращена! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну», — написал Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Министр экономики Словакии Дениса Сакова подтвердила информацию:

«Новая атака на нефтепровод «Дружба» у белорусской границы. Перекачка скоро остановится. Выясняем масштаб ущерба».

Сакова назвала подобные действия неприемлемыми, поскольку они оказывают влияние на поставки нефти в республику. По ее словам, «Дружбе» у белорусской границы нанесены серьезные повреждения. Точный размер ущерба пока не определен.

Главы МИД Венгрии и Словакии направили совместное письмо в Еврокомиссию с требованием заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу.

«Без этого трубопровода безопасное снабжение наших стран [нефтью] просто невозможно», — сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

Министры добавили, что из-за произошедшего поставки нефти в страны могут быть приостановлены как минимум на пять дней. Сийярто также отдельно призвал Брюссель принять меры, а не молчать.

При этом удары ВСУ не повлияли на поставки нефти по «Дружбе» в Германию: она получает топливо из Казахстана.

Нефтепровод «Дружба» Нефтепровод «Дружба» начинается в Альметьевске, а затем идет через Брянскую область в Европу. У него две ветки: из одной нефть получают Венгрия и Словакия, из второй — Польша и Германия.



Сейчас российские ресурсы не проходят по северной ветке из-за введенных санкций. Однако европейцы все равно используют трубу для получения казахстанской нефти.

В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над Брянской областью. По словам губернатора Александра Богомаза, вечером и ночью в регионе сбили 21 БПЛА.

«В результате отражения комбинированного удара, произведенного реактивными снарядами РСЗО «Хаймерс» и реактивными беспилотными летательными аппаратами, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе. В настоящее время благодаря героическим и профессиональным действиям сотрудников Брянского пожарно-спасательного центра и личного состава Управления МЧС России по Брянской области возгорание полностью ликвидировано», — отметил Богомаз.

Вторая атака за неделю

До этого Словакия и Венгрия сообщили о приостановке подачи нефти по «Дружбе» из-за удара ВСУ по нефтепроводу 18 августа, поставки возобновили на следующий день. Атаке нефтепровод подвергался и 13 августа.

18 августа Сийярто обвинил Украину и ЕС в попытке втянуть Венгрию в конфликт с Россией. Он обратился к украинским политикам, заявив, что «электроэнергия из Венгрии играет жизненно важную роль в обеспечении вашей страны».

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил, что Будапешт «прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость» от российских энергоресурсов даже после начала военных действий в 2022 году. «Теперь вы можете присылать свои жалобы — и угрозы — своим друзьям в Москве», — заявил он.

Комментируя ситуацию, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва предупреждала об исходящей от Украины опасности.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил «Известиям», что «Дружба» нужна Венгрии, так как она не может переработать все виды нефти внутри страны. Он также сказал, что Россия пытается обезопасить трубопровод:

«Мы делаем, со своей стороны, все возможное. Мы сбиваем то, что можем сбить. Мы защищаем эти объекты, так же, как и все остальные. Мы стараемся их быстрее восстановить. Но главная проблема заключается в провинциальной агрессии».