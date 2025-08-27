«Моди почувствовал себя оскорбленным»: США ввели против Индии пошлины в 50% за покупку нефти из РФ

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. Об этом сообщает газета The Guardian.
Пошлины будут действовать в отношении таких товарных категорий как предметы одежды и текстиль, драгоценные камни и ювелирные изделия, обувь, спортивные товары, мебель, а также некоторые виды химикатов.
При этом для ряда товаров сделаны исключения, в том числе для топлива, электроники, фармацевтических препаратов и сырья для производства лекарств, которые составляют около 30% экспорта Индии в США.
Кроме того, освобождены от пошлин сталь, алюминий, медь и их производные, а также легковые автомобили.
Согласно данным властей США, в 2024 году объем двусторонней торговли с Индией составил $129 млрд, при этом торговый дефицит США составил $45,8 млрд.
Без компромисса
По данным Reuters, перед введением пошлин США и Индия провели не менее пяти раундов переговоров, однако они ни к чему не привели.
Агентство уточняет, что обе стороны обвинили друг друга в «политической ошибке» и «пропущенных сигналах».
Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) при этом сообщала, что Трамп за последние недели четыре раза пытался позвонить премьер-министру Индии Нарендре Моди, однако тот уклонился от разговора.
«Есть признаки того, что Моди почувствовал себя оскорбленным», – отмечает издание.
FAZ указывает, что отказ Моди от телефонного разговора с американским лидером показывает его недовольство действиями Трампа. Кроме того, Трамп недавно заявил о намерении укреплять связи с Пакистаном, что также вызвало неодобрение Нью-Дели.
Источник в индийском минторге сообщил Reuters, что власти страны не ожидают скорого смягчения этих мер, и собираются помочь производителям, переориентировав рыночные потоки на Китай, Латинскую Америку и Ближний Восток.
Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар назвал требования Вашингтона к Нью-Дели об остановке закупок российской нефти «необоснованными и неразумными».
Также 23 августа на конференции The Economic Times World Leaders Forum Джайшанкар заявил, что никто не заставляет страны Европы и США покупать нефть и топливо у Индии, которые производятся, в том числе из российской нефти.
«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет», — сказал он.
Так глава индийской дипломатии ответил на обвинения советника Белого дома по торговле Питера Наварро, который ранее заявил, что Индии не нужна российская нефть для обеспечения энергетической безопасности, а Нью-Дели получает прибыль от ее переработки и перепродажи.
Единый фронт
7 августа стало известно, что на фоне ухудшающихся из-за российской нефти отношений США и Индии и введении пошлин, Нарендра Моди впервые за семь лет посетит Китай.
По данным агентства Reuters, которое ссылается на источник в правительстве Индии, он отправится на саммит Шанхайской организации сотрудничества 31 августа.
Кроме того, в Москву совершил визит советник главы Индии по национальной безопасности Аджит Довал, который обсудил с российскими коллегами пошлины и закупки нефти, вопросы оборонного сотрудничества Индии с Россией, а также возможный визит президента РФ Владимира Путина в Индию.
Напомним, что в начале августа Дональд Трамп подписал указ «О противодействии угрозам США со стороны правительства Российской Федерации», предусматривающий введение 25-процентных пошлин против Индии. Кроме того, Вашингтон объявил о дополнительных 25-процентных тарифах на индийский импорт с целью сократить торговый дисбаланс между странами. Таким образом, совокупный размер пошлин США в отношении Индии достиг 50%.