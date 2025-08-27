«Моди почувствовал себя оскорбленным»: США ввели против Индии пошлины в 50% за покупку нефти из РФ

Началось действие 50%-ных пошлин США против Индии за покупку нефти из РФ

В США начали действовать 50%-ные пошлины на ряд индийских товаров. Мера введена администрацией Дональда Трампа в ответ на отказ Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. Под тарифы попали одежда, ювелирные изделия, обувь и мебель, однако исключения сделали для топлива, фармацевтики и металлов. Стороны пытались прийти к соглашению, но переговоры провалились, а индийский премьер Наренда Моди четыре раза проигнорировал звонки Трампа. Теперь Индия переориентирует поставки на другие рынки.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. Об этом сообщает газета The Guardian.

Пошлины будут действовать в отношении таких товарных категорий как предметы одежды и текстиль, драгоценные камни и ювелирные изделия, обувь, спортивные товары, мебель, а также некоторые виды химикатов.

При этом для ряда товаров сделаны исключения, в том числе для топлива, электроники, фармацевтических препаратов и сырья для производства лекарств, которые составляют около 30% экспорта Индии в США.

Кроме того, освобождены от пошлин сталь, алюминий, медь и их производные, а также легковые автомобили.

Согласно данным властей США, в 2024 году объем двусторонней торговли с Индией составил $129 млрд , при этом торговый дефицит США составил $45,8 млрд.

Без компромисса

По данным Reuters, перед введением пошлин США и Индия провели не менее пяти раундов переговоров, однако они ни к чему не привели.

Агентство уточняет, что обе стороны обвинили друг друга в «политической ошибке» и «пропущенных сигналах».

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) при этом сообщала, что Трамп за последние недели четыре раза пытался позвонить премьер-министру Индии Нарендре Моди, однако тот уклонился от разговора.

«Есть признаки того, что Моди почувствовал себя оскорбленным», – отмечает издание.

FAZ указывает, что отказ Моди от телефонного разговора с американским лидером показывает его недовольство действиями Трампа. Кроме того, Трамп недавно заявил о намерении укреплять связи с Пакистаном, что также вызвало неодобрение Нью-Дели.

Источник в индийском минторге сообщил Reuters, что власти страны не ожидают скорого смягчения этих мер, и собираются помочь производителям, переориентировав рыночные потоки на Китай, Латинскую Америку и Ближний Восток .

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар назвал требования Вашингтона к Нью-Дели об остановке закупок российской нефти «необоснованными и неразумными».

Также 23 августа на конференции The Economic Times World Leaders Forum Джайшанкар заявил, что никто не заставляет страны Европы и США покупать нефть и топливо у Индии, которые производятся, в том числе из российской нефти.

«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет», — сказал он.

Так глава индийской дипломатии ответил на обвинения советника Белого дома по торговле Питера Наварро, который ранее заявил, что Индии не нужна российская нефть для обеспечения энергетической безопасности , а Нью-Дели получает прибыль от ее переработки и перепродажи.

Единый фронт

7 августа стало известно, что на фоне ухудшающихся из-за российской нефти отношений США и Индии и введении пошлин, Нарендра Моди впервые за семь лет посетит Китай.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на источник в правительстве Индии, он отправится на саммит Шанхайской организации сотрудничества 31 августа.

Кроме того, в Москву совершил визит советник главы Индии по национальной безопасности Аджит Довал, который обсудил с российскими коллегами пошлины и закупки нефти, вопросы оборонного сотрудничества Индии с Россией, а также возможный визит президента РФ Владимира Путина в Индию.

Напомним, что в начале августа Дональд Трамп подписал указ «О противодействии угрозам США со стороны правительства Российской Федерации», предусматривающий введение 25-процентных пошлин против Индии. Кроме того, Вашингтон объявил о дополнительных 25-процентных тарифах на индийский импорт с целью сократить торговый дисбаланс между странами. Таким образом, совокупный размер пошлин США в отношении Индии достиг 50%.