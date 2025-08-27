Санкции США из-за покупки Индией российской нефти сочли разрушительными

Индия смогла сэкономить миллиарды долларов, значительно увеличив импорт российской нефти со скидкой после начала СВО. Этот шаг стал стратегическим ответом на экономические вызовы со стороны США, позволив стране укрепить свою энергетическую безопасность. Однако новые американские санкции быстро нивелируют эти экономические преимущества, пишет Reuters.

По оценкам аналитиков, с начала 2022 года Индия сэкономила не менее $17 млрд благодаря активному закупу российской нефти. Однако новые американские санкции могут перечеркнуть эти достижения.

Очевидно, что простых решений в этой ситуации не предвидится, пишет Reuters. Столкнувшись с новыми торговыми барьерами, Индия вынуждена искать баланс между сохранением выгодных сделок с Америкой и адаптацией к меняющейся глобальной экономической конъюнктуре. Так, потеря тысяч рабочих мест в текстильной промышленности может негативно сказаться на рейтинге премьер-министра Индии Нарендры Моди. В итоге Индия может пересмотреть партнерство с Россией.

27 августа в силу вступили дополнительные пошлины, введенные США, — до 50% на индийский импорт. По прогнозам исследовательского центра Global Trade Research Initiative (GTRI) из Нью-Дели, такие меры могут сократить экспорт Индии в США более чем на 40%, что примерно равно $37 млрд только за текущий апрель-март.

