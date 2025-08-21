Замглавы ЦРУ передали российский орден Мужества: ее сын погиб в рядах ВС РФ в Донбассе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вручил российский орден Мужества замглавы ЦРУ Джулиан Галлине — ее сын, Майкл Глосс, погиб при участии в СВО на стороне России. Награду Уиткоффу в начале августа передал Владимир Путин. По данным СМИ, Глосс прибыл в Россию в 2023 году и заключил контракт с Минобороны, рассчитывая в будущем получить гражданство. Молодой человек поступил на службу в ВДВ и отправился на фронт. Он погиб в апреле 2024 года в Донбассе. ЦРУ считает произошедшее личным делом семьи.

Сын замглавы Центрального разведывательного управления США, 21-летний Майкл Глосс, участвовавший в спецоперации на стороне России, посмертно награжден орденом Мужества. Президент РФ Владимир Путин передал награду его семье через спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, сообщает CNN.

«Специальный посланник США Стив Уиткофф вручил российскую награду скорбящей семье американца, погибшего, сражаясь за Россию в 2024 году», — говорится в публикации.

По данным CBS News, российский лидер передал орден Уиткоффу во время встречи в начале августа. При этом канал перепутал награды, заявив, что спецпосланник президента США забрал в России орден Ленина — высшую награду СССР, которая не вручается со времени распада Союза.

Как передает CNN, Уиткофф счел нужным лично вручить награду родителям погибшего американца — заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлине и ее супругу.

«Она плакала вместе с мужем», — рассказал телеканалу высокопоставленный представитель американской администрации.

Представитель разведуправления в свою очередь заявил CNN, что «вся семья ЦРУ скорбит об утрате семьи погибшего». По его словам, США считают участие американца в боях на Украине частным делом.

«ЦРУ считает, что смерть Майкла — это личное дело семьи Глосс, а не вопрос национальной безопасности», — заявил представитель ведомства.

Что известно о Майкле Глоссе

Майкл Глосс вырос в благополучной семье из Фэрфакса, штат Вирджиния. Оба родителя — военные. Мать — высокопоставленный сотрудник разведки, отец — ветеран ВМС США.

О гибели Майкла в боях на Донбассе стало известно в апреле 2025 года, ЦРУ подтвердило эту информацию телеканалу NBC. При этом изначально в американском разведуправлении не сообщали, на чьей стороне воевал Глосс.

В некрологе, опубликованном семьей, сообщалось, что Майкл Александр Глосс родился 4 декабря 2002 года. В детстве он был «ласковым и любознательным ребенком», вырос «физически сильным и высоким», обладал обостренным чувством справедливости. Был активистом скаутского движения, учился в Атлантическом колледже в Бар-Харборе, штат Мэн, где изучал экологию человека. Увлекался музыкой, любил творчество «Битлз» и Боба Дилана, зачитывался «Властелином колец» Толкина. Во время поездки в Турцию присоединился к андеграундному движению наподобие хиппи.

«В последний раз, когда я его видел, он постоянно говорил о всяком негативе — о бедности, о крахе цивилизаций. Он был убежден, что гегемония Запада уходит, и что скоро ее заменит БРИКС», — вспоминал знакомый Глосса по Стамбулу.

Другой знакомый Майкла отмечал, что он «обычно смотрел видео о Палестине», «был очень зол на Америку» и «начал думать о том, чтобы поехать в Россию, он хотел воевать с США» . При этом представитель ЦРУ в беседе с CNN заявил, что у молодого человека были «проблемы с ментальным здоровьем».

В Россию Майкл Глосс приехал летом 2023 года. Проехался по стране, ему многое понравилось. К моменту, когда его виза подходила к концу, он решил подписать контракт с Минобороны России с расчетом на будущее получение гражданства.

По информации mk.ru, Майкл прошел подготовку в учебном центре «Авангард» под Москвой, а затем был направлен для дальнейшего прохождения службы в 137-й гвардейский парашютно-десантный полк ВДВ в Рязани. Погиб 4 апреля 2024 года во время наступления подразделений ВДВ в Донецкой народной республике. На родину, в США, его тело было доставлено восемь месяцев спустя, похороны прошли 21 декабря 2024 года.