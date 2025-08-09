Губернатор Аляски высказался о предстоящей встрече Трампа и Путина

Аляска готова принять встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом в соцсети X написал губернатор штата Майк Данливи.

«Логично, что обсуждения глобального значения проходят именно здесь. На протяжении веков Аляска служила мостом между странами, а сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из самых важных регионов мира», — написал он.

Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил слова главы Белого дома.

8 августа сообщалось, что встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок назывались ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России счел «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

Ранее ООН выразила готовность принять саммит Трампа и Путина.