Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске

Ушаков: встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске
Сергей Гунеев/РИА Новости

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

По его словам, выбор площадки продиктован географической близостью двух стран.

«Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — отметил Ушаков.

Трамп ранее сообщал, что очень скоро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем уточнил в соцсети Truth Social, что встреча запланирована на 15 августа на Аляске.

8 августа сообщалось, что саммит может пройти уже на следующей неделе. В числе возможных площадок назывались ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России считал подходящим местом проведения переговоров Объединенные Арабские Эмираты, а белорусский лидер Александр Лукашенко предлагал Минск в качестве площадки для встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

Ранее ООН выразила готовность принять саммит Трампа и Путина.

Встреча Путина и Трампа
