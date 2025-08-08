На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
CNN описал пять сценариев конца конфликта на Украине. Почему все они невыгодны Киеву?

CNN описал пять сценариев конца конфликта на Украине
Сергей Бобылев/РИА Новости
CNN описал пять возможных сценариев завершения конфликта между Россией и Украиной, однако ни один из них, по оценке телеканала, не является благоприятным для Киева. Среди вариантов — заморозка боевых действий, двухлетнее удержание позиций и крах поддержки Запада. При этом, как отмечает CNN, сама по себе встреча Путина и Трампа не изменит ход конфликта.

Прекращение огня без условий Заморозка фронта и пауза Два года удержания позиций Потеря поддержки и прорыв России Истощение России по «афганскому сценарию»

Есть пять сценариев завершения конфликта на Украине, но ни один из них не является благоприятным для Киева, пишет CNN.

Американский телеканал представил возможные варианты развития ситуации на фоне обсуждения потенциальной встречи президентов США и России, в ходе которой Дональд Трамп намерен попытаться лично убедить Владимира Путина изменить курс, а российский лидер, по оценке CNN, «рассчитывает выиграть время и укрепить свои позиции».

Потенциальный саммит Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждается обеими сторонами уже некоторое время. По данным телеканала, американский президент рассчитывает личной встречей убедить российского лидера изменить подход.

Прекращение огня без условий

Первый сценарий CNN называет крайне маловероятным: Путин соглашается на безоговорочное прекращение огня с сохранением текущей линии фронта. Подобное предложение уже выдвигали США, Европа и Украина в мае, но оно было отвергнуто.

Ранее 30-дневная пауза ударов по энергетической инфраструктуре также не принесла успеха. По оценке телеканала, до октября Россия намерена продолжать наступление, считая военную инициативу на своей стороне.

Заморозка фронта и пауза

Второй вариант предполагает переговоры, которые зафиксируют территориальные приобретения России к октябрю. К этому времени Москва может установить контроль над Покровском, Константиновкой и Купянском.

Такой результат позволит ей переждать зиму, а затем либо возобновить боевые действия в 2026 году, либо добиваться закрепления позиций дипломатическими методами. В качестве одного из рычагов давления может быть поднят вопрос о выборах на Украине и легитимности действующей власти.

Два года удержания позиций

Третий сценарий предусматривает, что западная военная помощь позволит Украине сдержать значительные уступки на фронте. Несмотря на возможную потерю отдельных городов на востоке, наступление России может замедлиться, а экономика почувствует эффект санкций.

Европейские страны могут направить на Украину так называемые «силы заверений» — крупный европейский контингент численностью в десятки тысяч военнослужащих НАТО.

Они будут размещены в Киеве и других крупных городах, выполняя задачи по обеспечению логистической поддержки, ремонту и снабжению, предоставлению разведывательной информации, а также демонстрации сдерживания, чтобы снизить риск наступления России на эти территории. Такое развитие событий CNN называет «лучшим, на что может надеяться Украина».

Потеря поддержки и прорыв России

Четвертый сценарий описан как «катастрофический для Киева и НАТО». Он предполагает улучшение отношений Москвы и Вашингтона после встречи Трампа и Путина при одновременном сокращении американской помощи Украине.

Европейские страны в одиночку не смогут изменить баланс сил, и российские войска могут продвинуться от Донбасса к Днепру, Запорожью и даже к Киеву. Усиление мобилизации внутри Украины способно вызвать политический кризис, а единой реакции НАТО в таком случае не последует.

Истощение России по «афганскому сценарию»

Пятый вариант — неблагоприятный для Кремля. При таком развитии Россия несет большие потери, сталкивается с ослаблением связей с Китаем и Индией и сокращением доходов.

Западные санкции уменьшают финансовые резервы, внутри элит растет недовольство. CNN проводит параллели с выводом советских войск из Афганистана. В условиях ухудшения внутренней ситуации и внешнего давления позиции Москвы могут ослабнуть, открыв путь к переговорам на иных условиях.

По оценке телеканала, ни один из пяти сценариев не является благоприятным для Украины. Лишь один предусматривает поражение России как военной силы, и ни один не может реализоваться только благодаря встрече Трампа и Путина без участия Киева в возможной договоренности.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
