Евромайдан и НАТО: в Польше назвали причины русофобии

Поддержка Польшей государственного переворота в Киеве и действий новых украинских властей в войне в Донбассе сделала Варшаву врагом Москвы. Об этом заявила профессор Ягеллонского университета Анна Разьны, передает Myśl Polska.

«Вплоть до 2014 года отношения России и Польши были вполне себе ничего, и ожесточенных споров <...> по поводу исторической памяти не велось. Две страны вступили на путь примирения, с которого, казалось, их ничто не сдвинет», — говорится в статье профессора.

Официальная Москва не проявляла какой-либо полонофобии до «евромайдана», добавила Разьны. Но в 2014 году «ясная картина мирного сосуществования рухнула».

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Вину она возлагает на «польских атлантистов», которые решили действовать в интересах США «в ущерб своей стране». По ее словам, новые власти Польши обратились к «безумной концепции» Ежи Гедройца — согласно ей, существование «большой Украины» гарантирует защиту Польши от «российской опасности».

Все действия Варшавы с той поры подчинены русофобско-украинофильским устремлениям, пишет профессор Разьны. Более того, именно неприязнь к России стала «признаком польского патриотизма», добавила она.

«Варшава призывает соревноваться в антироссийских действиях в рамках НАТО вместо того, чтобы заняться своей собственной армией и развитием оборонного потенциала», — отмечается в статье.

Кроме того, Польша постоянно призывает к антироссийским санкциям и сносит памятники красноармейцам, хотя это противоречит соглашению об охране мемориалов, заключенному с Россией в 1994 году.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что отказ позвать президента РФ Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима — это месть польских властей. «Они всеми методами хотят частично отомстить нынешней России за это. Они хотят быть в образе вечной жертвы», — полагает эксперт. По словам Рара, Польша затаила обиду на СССР «из-за долгого времени нахождения под контролем в коммунистической системе».

Памятные мероприятия в честь освобождения Освенцима в Польше пройдут 27 января, однако российский лидер Владимир Путин не будет там присутствовать — соответствующего приглашения он не получал. Причем летом прошлого года власти Польши выражали намерение пригласить президента России.

«Такое приглашение господину президенту Путину будет направлено, поскольку освобождение лагеря советскими войсками — исторический неоспоримый факт», — подчеркнул тогда пресс-секретарь главы Польши Блажей Спыхальский. Он добавил, что со стороны Варшавы «есть желание сотрудничать».

Историческая память о Второй Мировой войне стала одним из камней преткновения в охладевших российско-польских отношениях. Варшава не стала приглашать представителей РФ на мероприятия по случаю годовщины начала войны — 1 сентября. В этот день в 1939 году Третий рейх напал на Польшу. 17 сентября был начат «Польский поход» Красной армии, занявшей ряд территорий Белоруссии и Украины, ранее находившихся под контролем Варшавы.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, любые мемориальные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, без участия российской стороны «не могут считаться полноценными».

7 января вице-спикер сейма Польши Малгожата Кидава-Блоньска заявила, что в нижней палате польского парламента предлагают запретить толковать историю «с российской точки зрения».

«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», — добавила она.

Конфликт между Россией и Польшей в вопросах трактовки истории разгорелся в конце прошлого года. Президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал польского посла в Третьем рейхе в 1935-1939 годах Юзефа Липского, который обещал поставить памятник немецкому фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

«Сволочь! Свинья антисемитская! По-другому сказать нельзя», — возмутился Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

Одним из поводов для возвращения российских властей к обсуждению роли польского государства в начале Второй мировой послужила резолюция Европарламента об исторической памяти, принятая еще в начале сентября.

В документе говорится, что Вторая мировая была «спровоцирована Рейхом и СССР», которые подписали пакт Молотова-Риббентропа «о ненападении». МИД РФ назвал резолюцию «набором ревизионистских утверждений».

В документе, тем не менее, Россия названа «величайшей жертвой коммунистического тоталитаризма». Однако вина за Вторую мировую войну возлагается и на советское руководство — наравне с Адольфом Гитлером.