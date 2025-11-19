Спорт, уколы и липосакция: 22 звезды, которым удалось сильно похудеть

Еще несколько лет назад в мире моды и шоу-бизнеса главенствовал тренд на бодипозитив. Модели размера «плюс» были на обложках журналов и модных подиумах, актрисы рассуждали о принятии своего тела. Но все изменилось. С появлением новых методов похудения входит в моду избавление от лишнего веса. «Газета.Ru» — о недавно похудевших и тех, кто успел сбросить вес ради здоровья еще до того, как это стало мейнстримом.

Вдохновляясь чужими историями, не забывайте, пожалуйста, о главном: правильное похудение возможно только под присмотром специалиста, необдуманно травмировать организм строгими диетами, изматывающими тренировками, а тем более препаратами точно не стоит.