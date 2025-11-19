На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

Спорт, уколы и липосакция: 22 звезды, которым удалось сильно похудеть

true
true
true
,

Еще несколько лет назад в мире моды и шоу-бизнеса главенствовал тренд на бодипозитив. Модели размера «плюс» были на обложках журналов и модных подиумах, актрисы рассуждали о принятии своего тела. Но все изменилось. С появлением новых методов похудения входит в моду избавление от лишнего веса. «Газета.Ru» — о недавно похудевших и тех, кто успел сбросить вес ради здоровья еще до того, как это стало мейнстримом.

Вдохновляясь чужими историями, не забывайте, пожалуйста, о главном: правильное похудение возможно только под присмотром специалиста, необдуманно травмировать организм строгими диетами, изматывающими тренировками, а тем более препаратами точно не стоит.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами