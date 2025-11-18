«Ее звали Никита»: актрисе Пите Уилсон — 55

Актриса Пита Уилсон родилась 18 ноября 1970 года в Австралии. Она наиболее известна по главной роли в шпионском сериале «Ее звали Никита».

С юных лет Пита была спортивным ребенком, чему в наибольшей степени способствовала бабушка, много сил потратившая на воспитание внучки. В четырехлетнем возрасте после переезда семьи в Папуа – Новую Гвинею девочка переболела малярией и очень ослабла, после чего бабушка всерьез занялась ее физподготовкой: поднимала с рассветом, устраивала ледяные обливания, записала в баскетбольную секцию, а затем на дзюдо.

В 1991 году она переехала в Лос-Анджелес и начала изучать актерское мастерство у Артура Мендосы и Тома Уэйтса. Это помогло ей в получении первых ролей — вначале в независимых фильмах и телесериалах, самым популярным из которых тогда стал «Горец».

В 1996 году ее уговорили пройти кастинг в телесериал «Ее звали Никита», где она обошла более 200 соперниц и получила главную роль. Ее спортивное прошлое очень пригодилось: для съемок актрисе пришлось изучить несколько видов боевых искусств (рукопашный бой, кикбоксинг, тхэквондо), большинство трюков в кадре она выполнила сама. Сериал стал очень популярным в США, Канаде, Европе и России.

Летом 2001 года она получила приглашение приехать на Московский международный кинофестиваль, который ей поручили торжественно открыть. По окончании фестиваля Пита Уилсон встретилась с президентом России Владимиром Путиным на даче у режиссера Никиты Михалкова.

В 2002 году она снялась в фильме «Лига выдающихся джентльменов», в котором сыграла вампиршу Вильгельмину Харкер. В июле 2004 года появилась на обложке журнала Playboy. Кинокарьеру продолжала до 2014 года, ее последними фильмом стал триллер «Убийство по-голландски».

С 1997 по 2002 год Пита Уилсон встречалась с британским кинорежиссером Дэмианом Харрисом, который стал отцом ее единственного ребенка.