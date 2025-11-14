8 звезд, которые умерли от сахарного диабета

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Впервые его провели в 1991 году — по случаю столетия врача и физиолога Фредерика Бантинга, который стал одним из изобретателей инсулинотерапии.

Проблема распространения сахарного диабета 2-го типа остается очень острой: осложнения от этого заболевания входят в число основных причин смертности во всем мире. Болезнь важно обнаружить вовремя (лучше — заранее). А после — четко придерживаться рекомендаций врача.

«Газета.Ru» – о знаменитых артистах, жизнь которых унес диабет.