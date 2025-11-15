Звезды на церемонии вручения ОК! Awards

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
14 ноября в Москве состоялась церемония вручения премии журнала ОК! «Больше чем звезды». Юбилейное, десятое награждение прошло в отеле Four Seasons в центре столицы. Вели мероприятие главный редактор журнала «ОК!» Вадим Верник, а также актрисы Екатерина Вилкова и Александра Ребенок.

Всего за вечер вручили более 20 наград — их обладателями стали выдающиеся звезды кино, театра и музыки. В числе победителей: актеры Сергей Безруков, актрисы Анна Михалкова и Виктория Исакова, певица Алсу, блогер Кирилл Сарычев и многие другие. Приза в категории «Главный герой. Музыка. Шоу» был удостоен рэпер Баста — но лично присутствовать на церемонии он не смог, статуэтку получала его супруга Елена Пинская-Вакуленко.

Премию вручали не только за профессиональные, но и за личные достижения. Так, в отдельной номинации «Пара десятилетия» награду получили телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов. А «Родителями года» стали певец Влад Топалов и его жена, телеведущая Регина Тодоренко. Приз зрительских симпатий же достался продюсеру Яне Рудковской.

Как прошла церемония — в фотогалерее «Газеты.Ru».

