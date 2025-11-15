На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Принцесса из ABBA: Фриде Лингстад — 80 лет

15 ноября исполняется 80 лет певице Анни-Фрид Лингстад — солистке знаменитой шведской группы ABBA, покорившей мир в 1970-х годах. Широкой публике она в основном известна под именем Фрида.

Анни-Фрид родилась в 1945-м в Норвегии. Ее отцом, которого она не знала много лет, был немецкий военнослужащий Альфред Хаазе, находившийся в стране в составе оккупационных войск. Девочка рано осиротела, ее воспитывала жившая в Швеции бабушка, которая привила ей любовь к музыке. Старания не прошли даром: Фрида проявляла талант и уже с 13 лет выступала в составе групп, исполнявших в основном джаз.

В мае 1969 года Лингстад познакомилась с Бенни Андерссоном — будущим участником четверки ABBA. К этому времени она уже была профессиональной певицей, выпускала синглы и готовилась к записи сольного альбома. Их отношения продлились около десяти лет, из них три года пара состояла в официальном браке.

В 1972-м была образована группа ABBA, названная по первым буквам имен его участников: Анни-Фрид Лингстад, Бенни Андерссона, Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фельтског. Квартет оказался необычайно успешен, записи группы разошлись тиражом более 350 млн экземпляров. Музыка коллектива популярна по сей день: альбомы продолжают продаваться, а песни звучат по радио по всему миру.

После распада ABBA и развода с Бенни Андерссоном Фрида возобновила сольную карьеру, выпустив да англоязычных альбома — «Something's Going On» (1982) и «Shine» (1984). Они были востребованы публикой, но через некоторое время певица резко сократила количество выступлений, делая лишь нечастые исключения.

Лингстад была замужем трижды, брак с Андерссоном был для нее вторым: до него, еще в 17 лет, артистка вышла за продавца и музыканта Рагнара Фредрикссона, от которого родила двоих детей. Дочь пары погибла в автокатастрофе в возрасте 30 лет.

Третьим официальным избранником Фриды стал немецкий принц Генрих Рейсс фон Плауэн, после свадьбы с которым певицу стали официально именовать «Ее Светлость принцесса Анни-Фрид Рейсс фон Плауэн». Пара жила в Швейцарии вплоть до кончины фон Плауэна в 1999 году.

С 2007 года Анни-Фрид находится в отношениях с британским аристократом Генри Смитом. Они ведут уединенную жизнь в швейцарском курортном городе Церматте.

В 2024 году, как и другие участники ABBA, Анни-Фрид была удостоена Королевского ордена Вазы первой степени, получив почетное звание командора первого класса за исключительный вклад в шведскую культуру.

