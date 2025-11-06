Марине Хлебниковой — 60. Как менялась певица?

Марина Хлебникова родилась 6 ноября 1965 года в Москве. Ее мать проектировала беспилотники, а отец занимался радиосвязью для спутников.

Еще в детстве Хлебникова плотно увлеклась музыкой, особенно игрой на фортепиано. В 13 лет она поступила в Гнесинское музыкальное училище. Затем певица продолжила обучение в Гнесинском музыкальном институте по классу фортепиано, а позднее занялась эстрадным вокалом.

В студенческие годы Хлебникова поехала на гастроли в Саратов, где встретилась с Бари Алибасовым. Продюсер предложил ей присоединиться к его группе «Интеграл». Позднее Алибасов собрал группу «На-На», туда вошла и Хлебникова. Затем она начала сольную карьеру и снялась в фильме «Солнце, воздух и… «На-На».

Хлебникова появлялась на радио, экранах, на конкурсах, но глобального успеха ей это не приносило, пока она случайно не записала трек «Чашка кофию». Публике также понравились ее песни «Дожди», «Мой генерал» и «Солнышко мое, вставай!».

Хлебникова рано вышла замуж за парня, с которым училась в одной школе. Брак продлился всего полгода. Затем она познакомилась с танцором Антоном Логиновым, с которым они сожительствовали десять лет. После этого Хлебникова вышла замуж за генерального директора лейбла «Граммофон Рекордс» Михаила Майданича. У них родилась дочь Доминика Хлебникова, но певица решила скрывать свою личную жизнь ради карьеры, так как ей выгоднее было выглядеть холостой и свободной.

После развода у артистки были еще романы, но в итоге она решила обратно сойтись с Логиновым. У мужчины случилась серия инсультов и начались серьезные проблемы, поэтому танцор решил свести счеты с жизнью.

Его тело нашла Хлебникова, после чего артистку госпитализировали с нервным срывом.

«Как выкарабкивалась? Тяжело. Попала в больницу, врачи вытаскивали. Если бы месяц не кололи витамины, вряд ли выскочила бы. Ничего не ела, стремительно теряла вес», — рассказывала она.

Сейчас она продолжает выступать на сцене и делится своим творчеством в соцсетях. Хлебникова увлекается коллекционированием фигурок кошек.

