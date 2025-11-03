«Тихая звезда» семейства Кардашьян. Кендалл Дженнер – 30

Американская модель, телеведущая и предприниматель Кендалл Николь Дженнер родилась 3 ноября 1995 года в Лос-Анджелесе. Ее родители – олимпийский чемпион Брюс (после смены пола взял имя Кейтлин) Дженнер и телевизионный продюсер Крис Дженнер.

Еще подростком Кендалл оказалась в центре внимания благодаря реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians), которое принесло мировую известность всей семье. Модельный дебют состоялся в 14 лет, когда девушка подписала контракт с агентством Wilhelmina Models. В 19 лет Дженнер вышла на подиум для Marc Jacobs. Дальше последовало сотрудничество с ведущими мировыми брендами, включая Chanel, Versace, Givenchy, Fendi, Balmain и Dior. Неоднократно Кендалл украшала обложки Vogue, Harper's Bazaar и Elle. В 2017 году она возглавила рейтинг Forbes как самая высокооплачиваемая модель мира.

Дженнер также пробовала себя в качестве актрисы, появившись в сериалах «Гавайи 5.0» (2012) и «8 подруг Оушена» (2018).

Звезда отличается сдержанностью, что выделяет ее среди членов знаменитого эпатажного семейства Кардашьян — Дженнер.