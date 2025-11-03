На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

«Тихая звезда» семейства Кардашьян. Кендалл Дженнер – 30

true
true
true
,

Американская модель, телеведущая и предприниматель Кендалл Николь Дженнер родилась 3 ноября 1995 года в Лос-Анджелесе. Ее родители – олимпийский чемпион Брюс (после смены пола взял имя Кейтлин) Дженнер и телевизионный продюсер Крис Дженнер.

Еще подростком Кендалл оказалась в центре внимания благодаря реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians), которое принесло мировую известность всей семье. Модельный дебют состоялся в 14 лет, когда девушка подписала контракт с агентством Wilhelmina Models. В 19 лет Дженнер вышла на подиум для Marc Jacobs. Дальше последовало сотрудничество с ведущими мировыми брендами, включая Chanel, Versace, Givenchy, Fendi, Balmain и Dior. Неоднократно Кендалл украшала обложки Vogue, Harper's Bazaar и Elle. В 2017 году она возглавила рейтинг Forbes как самая высокооплачиваемая модель мира.

Дженнер также пробовала себя в качестве актрисы, появившись в сериалах «Гавайи 5.0» (2012) и «8 подруг Оушена» (2018).

Звезда отличается сдержанностью, что выделяет ее среди членов знаменитого эпатажного семейства Кардашьян — Дженнер.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами