Прах развеют над Черным морем: как прошло прощание с Романом Поповым

1 ноября в Москве, в Центральной клинической больнице, прошло прощание с актером Романом Поповым.

В студенческие годы Попов увлекся КВН, после чего начал заниматься комедией, в том числе в шоу Comedy Club. Он также снимался в фильмах и сериалах, но стал наиболее известен за счет роли следователя Мухича в «Полицейском с Рублевки».

В 2018 году у Попова диагностировали рак мозга. Сначала актеру удалось победить болезнь, однако в 2025 году опухоль вернулась. Попов частично ослеп. В начале октября его состояние обострилось, пришлось экстренно лечь в больницу. Рак повлиял и на другие органы, из-за чего Попову провели несколько операций, которые не имели нужного результата. В итоге он оказался подключен к аппарату ИВЛ. Его жена пыталась продать дом, чтобы семье хватило денег на лечение мужчины. 28 октября актер умер.

За полчаса до начала церемонии прощания с Поповым пришли его семья и близкие друзья. Самыми первыми прибыли супруга, дети и мать Попова.

«Я горжусь своим сыночком. Ему было тяжело в последние дни. Его душа сама приняла решение уйти, и я принимаю этот выбор», — сказала мать актера.

Также с Поповым пришли проститься его коллеги Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Оганес Григорян, Айсурат Шаманова, Олег Верещагин, Гавриил Гордеев, Ольга Парфенюк, Ирина Темичева, Анна Рокс.

«На съемочной площадке он был суперлегким и очень обаятельным. Его любила всегда вся съемочная площадка. Мы постоянно угорали со всех его смешных шуток», — сказала Шаманова.

По словам Верещагина, Попов часто участвовал в благотворительных мероприятиях, направленных на поддержку детей с особенностями развития, хотя сам был серьезно болен. Он назвал актера добрым и светлым человеком.

Бурунов отметил, что во время съемок на площадке дежурила «скорая». По его словам, Попов, играя комедийную роль и при этом имея такую серьезную болезнь, совершил подвиг.

По просьбе Попова, его кремируют, а часть праха развеют над Черным морем.

В ближайшее время выйдут фильм «Письмо Деду Морозу» и еще четыре картины, которые стали последними работами Попова.

«Газета.Ru» публикует фотографии с церемонии прощания с Романом Поповым.