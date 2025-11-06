На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мисс Земля — 2025» стала модель из Чехии

В городе Параньяк, Филиппины, прошел конкурс красоты «Мисс Земля — 2025». Он проводился уже в 25-й раз, этот год стал юбилейным. В конкурсе приняли участие 82 девушки из разных стран.

«Мисс Земля» стала Натали Пушкинова из Чехии. Пушкиновой 21 год, она учится в Карловом университете на специалиста по связям с общественностью. В 16 лет девушка потеряла отца. Его смерть подтолкнула победительницу бороться за окружающую среду. Сейчас она намерена сократить пищевые отходы и разработать молодежную программу, которая поможет молодым людям развить эмпатию и поощрит их активные действия. Пушкинова также занимается дайвингом и пытается сохранить океан чистым.

В 2012 году ее соотечественница Тереза Файксова уже одерживала победу в этом конкурсе, поэтому для Чехии это вторая корона. Соллис Вала Иварсдоттир из Исландии стала «Мисс Земля Воздух», Чинь Ми Ань из Вьетнама получила титул «Мисс Земля Вода», а Вари Нгамкхам из Таиланда — «Мисс Земля Огонь». Россиянка Елизавета Гурьянова вошла в топ-12 финалисток.

Конкурс «Мисс Земля» оценивает не только красоту участниц, но и их экологических потенциал. Конкурсантки должны доказать, что они интересуются экологией и разрабатывают проекты, которые могут изменить мир и спасти его от экологической катастрофы.

Фотографии победительницы и других участниц конкурса — в галерее «Газеты.Ru».

