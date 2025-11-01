Фея, клоун и порноактриса: самые яркие образы звезд на Хеллоуин-2025

Хеллоуин — один из самых долгожданных праздников в США. Голливудские знаменитости и представители шоу-бизнеса ежегодно представляют публике самые смелые и зачастую дорогостоящие костюмы.

Участники празднования появляются на публике в костюмах исторических личностей, мультипликационных персонажей, мемов, героев фильмов и телесериалов.

В частности, Пэрис Хилтон предстала в облике женщины-кошки, певец Эд Ширан — в образе клоуна Пеннивайза, а Кортни Кардашьян выбрала на Хэллоуин роль жены Франкенштейна.

Самые яркие и эффектные костюмы звезд — в подборке «Газеты.Ru».