Матриарх «Семейства Кардашьян»: Крис Дженнер — 70

Крис Дженнер (в девичестве — Хоутон) родилась в 1955 году в Сан-Диего в обычной семье. Ее отец был авиационным инженером, а мать владела магазином детской одежды. Когда девочке исполнилось семь лет, ее родители развелись.

Будучи подростком, Крис не интересовалась учебой и не планировала поступать в университет. Она подрабатывала в магазине пончиков и мечтала переехать в Лос-Анджелес, где надеялась познакомиться с местной элитой. По словам анонимных источников, уже тогда девушка делала ставку на состояние своих избранников, а не на их внешность и «встречалась с наименее привлекательным парнем в школе, потому что он водил Ferrari».

В 17 лет Хоутон познакомилась с профессиональным гольфистом Цезарем Санудо. Пара быстро сблизилась, несмотря на то, что Санудо был старше девушки на 12 лет. Крис согласилась выйти за него замуж, однако дальше помолвки дело не зашло. Свадьбе помешал адвокат с армянскими корнями Роберт Кардашьян, с которым Хоутон закрутила роман за спиной у жениха.

В 1978-м Кардашьян и Хоутон поженились. В браке Крис родила четверых детей — Кортни, Ким, Хлои и Роберта-младшего. Однако семейная жизнь быстро ей наскучила, и вскоре брак распался. Впрочем, Крис недолго оставалась одна и уже через несколько месяцев вышла замуж за Брюса Дженнера. Впоследствии у пары родились двое дочерей Кендалл и Кайли.

Именно в браке с Дженнером Крис начала заниматься своей карьерой: сначала она стала менеджером своего мужа, а потом вместе со старшей дочерью Кортни открыла детский бутик Smooch.

Переломным же моментом в жизни Крис Дженнер и ее семьи стало реалити-шоу «Семейство Кардашьян», первый выпуск которого вышел в 2007 году. Его запуску поспособствовали растущая медийность Ким Кардашьян и продюсер Райан Сикрест, которому понравилась идея Дженнер о создании реалити о жизни богатого семейства. На тот момент у «Семейства Кардашьян» не было конкурентов на ТВ, и шоу быстро завоевало популярность.

Реалити шло почти 14 лет и завершилось на 20-м сезоне, сделав Кардашьян-Дженнеров одним из самых богатых семейств в США. Сегодня состояние Крис Дженнер оценивается в более чем в $200 млн.

