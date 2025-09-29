На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Трон: Арес», «Лермонтов», «Алиса в Стране чудес», «Битва за битвой» и еще 26 новых фильмов октября

Экранизация пластинки «Алиса в Стране чудес» с песнями Высоцкого, боевик Пола Томаса Андерсона с Леонардо Дикаприо по мотивам романа Томаса Пинчона, третий «Трон», «Простая случайность» Джафара Панахи, победившая в Каннах, драма о последнем дне Михаила Лермонтова, Дуэйн Джонсон в роли бойца MMA Марка Керра, Джереми Аллен Уайт в роли музыканта Брюса Спрингстина, новые фильмы Шейна Блэка и Кэтрин Бигелоу, шедевры Антониони, Феллини и Годара — и многое другое.

«Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в октябре, и рассказывает о самых интересных.

