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Фильм «Лермонтов» откроет кинофестиваль «Маяк 2025»

Фильм «Лермонтов» покажут на фестивале «Маяк 2025» 4 октября
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Пресс-служба кинофестиваля «Маяк 2025»

Фильм «Лермонтов» Бакура Бакурадзе представят на кинофестивале «Маяк 2025». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль актуального российского кино «Маяк» пройдет с 4 по 9 октября в Геленджике. «Лермонтов» режиссера Бакура Бакурадзе откроет мероприятия. Главные роли в ней сыграли стендап-комик Илья Озолин и актер Евгений Романцов.

Действия картины пройдут в Пятигорске. В фильме расскажут о дружбе и вражде известного поэта Михаила Лермонтова и отставного майора Николая Мартынова, а также о дуэли, которая закончилась трагедией для писателя. В ленте также приняли участие Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов и Уршула Малка.

Бакурадзе рассказал, что идея создания фильма об известном писателе пришла к нему, когда он посетил место кончины Лермонтова.

«Практически все фильмы рождаются из какого-то одного кадра, одного образа. И я увидел, как он скачет к месту дуэли. Лермонтов, в тот момент, когда я начал писать о нем, был ровно в два раза младше меня. Его судьба привлекает внимание. И когда ты окунаешься в нее — я прочел и изучил фактически все, что было про него написано, — его судьба заставляет тебя ее изучать, думать о нем», — поделился режиссер.

В российских прокат «Лермонтов» выйдет 16 октября.

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