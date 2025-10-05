На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
50 красавиц, одна победительница: как прошел финал «Мисс Россия — 2025»

4 октября в московском «Барвиха Luxury Village» прошел финал конкурса «Мисс Россия — 2025».

Победительницей и обладательницей титула стала 22-летняя Анастасия Венза из Московской области. Жюри выбрало ее среди 50 участниц из разных регионов страны. Теперь Анастасия будет представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится в ноябре в Таиланде.

Анастасия учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, в свободное время занимается волейболом и верховой ездой. Она поделилась, что пожертвует выигранный миллион рублей, чтобы открыть благотворительный фонд, помогающий новорожденным с патологиями.

Титулы «Вице-мисс Россия — 2025» разделили две участницы — Алена Лесняк из Керчи и Виктория Макарова из Сестрорецка.

Во время финала конкурса на сцену вышла певица Алсу. Она исполнила десять песен. Дмитрий Маликов спел хит «Нет, ты не для меня» и новую песню «Вне времени».

«Для дефиле красавиц в вечерних платьях мы выбрали одну из самых романтичных моих песен, в которой я признаюсь нашим девушкам в любви. Называется она «Волшебная моя», — объявил он.

Всего в отборе участвовали более 90 тысяч россиянок, но в финал прошли только 50. Чтобы побороться за титул, девушка должна быть в возрасте от 18 до 23 лет и ростом не ниже 173 см, без татуировок, а также быть незамужней и не разведенной. Кадры с шоу — в галерее «Газеты.Ru».

