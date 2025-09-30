«Боролась за брак»: Николь Кидман рассталась с мужем после 19 лет вместе

Актриса Николь Кидман и ее супруг, кантри-музыкант Кит Урбан, расстались после 19 лет брака. По данным TMZ, они живут раздельно «с начала лета». При этом пока неизвестно, подаст ли пара на развод.

Как заявил источник TMZ, Кидман не хотела расставания и пыталась спасти брак, однако Урбан приобрел собственное жилье и переехал из их общего дома. Это подтвердил и анонимный собеседник журнала People. «Она этого не хотела. Она боролась за сохранение брака», — заявил он.

Источник Daily Mail предположил, что расставание связано с отсутствием близости и плотными графиками супругов. «Кит никогда не видится с Николь: либо она снимается, либо он в туре. Между ними была любовь, и они, возможно, все-таки не разведутся <…> Есть вероятность примирения. Однако в том виде, в котором они сейчас находятся, они не пара», — сказал собеседник таблоида.

Кидман и Урбан познакомились на ежегодном гала-вечере G'Day USA в январе 2005-го, через год они поженились в Сиднее. У пары две дочери: 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фейт Маргарет.

В первые месяцы брака Кидман организовала мужу программу по борьбе с алкогольной зависимостью. Сам Урбан говорил, что супруга сыграла ключевую роль в его реабилитации. В течение последних 20 лет пара регулярно появлялась на красных дорожках, включая Met Gala, церемонии вручения премий «Оскар» и Academy of Country Music Awards.

«Лучше всего я себя чувствую, когда рядом Кит, мой муж. С ним я могу поговорить обо всем на свете, он меня любит, а я его. До встречи с ним я была напугана, много чего боялась, с трудом могла расслабиться и не знала, что такое счастье. Благодаря ему я чувствую себя защищенной», —рассказывала Кидман в 2020 году.

Урбан — второй муж актрисы, первым был актер Том Круз. Они состояли в браке 11 лет, с 1990 по 2001 год, и вместе усыновили двух детей — дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони.