Раскрыта программа международного фестиваля авторского кино

«Сентиментальная ценность» откроет фестиваль авторского кино КАРО/АРТ
Каро/Арт

Международный фестиваль авторского кино КАРО/АРТ раскрыл свою программу. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе КАРО/АРТ.

КАРО/АРТ пройдет 15—19 октября в Москве и Санкт-Петербурге, а 30 октября — 4 ноября в Краснодаре и Новосибирске.

Темой четвертого фестиваля станет сюрреализм. Мероприятие откроют такие картины, как «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера и «Звук падения» Маши Шилински. Фильмом закрытия стало «Воскрешение» Би Ганя.

В программу зарубежных премьер вошли такие проекты, как: «Звук падения» Маши Шилински; «Отражения №3» Кристиана Петцольда; «Частная жизнь» Ребекки Злотовски; «Дело семейное» Алекса Уинтера; «Ловушка для кроликов» Брин Чейни и «Однажды в Газе» Араба и Тарзана Нассеров.

Зрители также смогут увидеть премьеры отечественных картин: «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева; «Тени Москвы» Валерия Переверзева; «Бесконечный апрель» Антона Бутакова; «Искупление» Константина Еронина; «Гирокастра» Юрия Арабова и короткометражный фильм «Мужчина, который мне нравится».

Классическая программа покажет такие фильмы, как «Хрусталев, машину!» Алексея Германа; «Верхом на тигре» Луиджи Коменчини; «Рогопаг» Жан-Люка Годара, Уго Грегоретти, Пьера Паоло Пазолини, Роберто Росселлини; «Мой XX век» Ильдико Эньеди; «Нарцисс и Психея» Габора Боди; «Похищение» Дмитрия Кирсанова; «Код неизвестен» Михаэля Ханеке; «Яйцо ангела» Мамору Осии; «Шерлок Младший» Бастера Китона и другие.

В рамках проектах пройдет показ видеоклипов группы «Сироткин» и встречу с Сергеем Сироткиным и режиссером Олегом Трофимом. А также посетители фестиваля смогут посмотреть картину «Тигр, Ласточка и «Джеки Чан» и прийти на обсуждение с ее режиссерской группой.

