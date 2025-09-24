На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Давайте, Люся, потанцуем»: Ларисе Рубальской — 80

true
true
true
,

24 сентября Лариса Рубальская, российский поэт-песенник, телеведущая, отмечает 80-летие. Поэтесса, известная написанием текстов к сотням песен, родилась в Москве в 1945 году.

К творчеству Рубальская пришла не сразу. Окончив в 1970 году педагогический институт по специальности «преподаватель русского языка и литературы», она начала профессиональный путь с работы гидом-переводчиком в туристических организациях, а с 1975 года была секретарем-переводчиком и референтом в московских бюро японских СМИ — телекомпании NTV и газеты Asahi.

«Одной из моих целей была всегда делать то, что другие не делают», — говорила поэтесса про выбор профессии.

Ее творческая биография началась в 1983 году с песни «Воспоминание», созданной совместно с композитором Владимиром Мигулей для Валентины Толкуновой. С 1984 года Рубальская стала постоянным лауреатом конкурса «Песня года», а ее сотрудничество с композитором Березиным привело к появлению таких шлягеров как «На два дня» и «Давайте, Люся, потанцуем».

Всего поэтессой написано свыше 600 песен, которые исполняли Алла Пугачева («Моя судьба», «Доченька», «Живи спокойно, страна»), Филипп Киркоров («Виноват я, виноват»), Ирина Аллегрова («Транзитный пассажир»), Иосиф Кобзон («Синий конверт») и другие звезды.

Кадры из жизни поэтессы — в галерее «Газеты.Ru».

