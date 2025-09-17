На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дело в шляпе? Дональд и Мелания Трамп приехали к Карлу III

17 сентября президент США Дональд Трамп с супругой Меланией прибыли в Британию.

Сначала у вертолета президента и первую леди США встретили принц Уильям и Кейт Мидлтон. Они обменялись рукопожатиями. Затем Трампа проводили к королю и королеве. Американский президент одарил принцессу комплиментами, несколько раз повторив, что она «красивая».

Затем все вместе они отправились смотреть военный парад, в котором в том числе приняли участие истребители F-35. Вечером в Виндзорском замке пройдет торжественный банкет.

Тем временем в центре Лондона начался полномасштабный протест: на улице Портленд-Плейс собрались активисты с плакатами «Долой Трампа», «Нет расизму, нет Трампу», «Остановим геноцид в Газе».

Журналисты обратили внимание и на наряд супруги Трампа. Мелания показалась на публике в строгом темно-сером костюме и классических черных туфлях-лодочках. Волосы спрятаны под широкополой шляпой «королевского» фиолетового цвета.

Стилист Анна Скороходова в разговоре с kp.ru отметила, что оттенки шляпы Мелании и галстука Дональда Трампа очень похожи. По ее мнению, таким образом они хотят продемонстрировать: у них крепкая семья.

