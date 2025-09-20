На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Интервидение» определило победителя: им стал Дык Фук из Вьетнама

true
true
true

20 сентября в Москве прошёл музыкальный конкурс «Интервидение – 2025». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

Изначально на сцену должны были выйти участники из 23 стран. Однако уже по ходу финала стало известно, что певица VASSY, представляющая США, но имеющая также австралийское гражданство, не выступит. Отмена произошла «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

Россию представил заслуженный артист, певец и композитор Ярослав Дронов (Shaman). Он выбрал лиричную композицию Максима Фадеева «Прямо по сердцу».

Этот конкурс возрождает легендарное «Интервидение». В 1960-х годах его придумали страны соцлагеря как альтернативу «Евровидению».

Говоря об обновленном «Интервидении», страной-хозяйкой которого стала Россия, президент Владимир Путин отметил, что «культура и музыка — не имеют границ». Глава государства убежден, что «конкурс станет одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире».

Самые яркие кадры «Интервидения» — в фотогалерее «Газеты.Ru».

