Самые пронзительные взгляды в истории советского кино

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в честь пятилетнего юбилея попросил зрителей проголосовать за фильмы с наиболее проникновенными и яркими взглядами. Мелодраму «Самая обаятельная и привлекательная» выбрали 28% зрителей, комедии «Берегись автомобиля» отдали свои голоса 19% респондентов, а фильму «Вий» — 17%. То, что яркие взгляды можно увидеть в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», считают 14% зрителей, о картине «О бедном гусаре замолвите слово» так ответили 9% опрошенных.

Самые проникновенные взгляды советского кино – в фотогалерее «Газеты.Ru».