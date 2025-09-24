Умерла Клаудия Кардинале – символ золотой эпохи итальянского кино

Клаудия Кардинале, одна из самых ярких звезд золотого века итальянского кино 1960–1970-х годов, умерла на 87-м году жизни.

Она родилась 15 апреля 1938 года в Тунисе в семье сицилийских эмигрантов. С раннего возраста проявляла артистические способности, а ее карьера началась после победы в конкурсе красоты в 1957 году. Вскоре, переехав в Рим, Кардинале заключила контракт с крупнейшей итальянской кинокомпанией «Cinecittà», что стало отправной точкой ее пути в кино.

Природная красота и харизма актрисы быстро привлекли внимание ведущих режиссеров, и уже в начале 1960-х годов она начала получать главные роли в крупных проектах. Первые работы, такие как «Роко и его братья» (1960) и «Гепард» (1963) Лукино Висконти, принесли Кардинале международную известность. Эти картины, сочетавшие социальные и исторические темы с выдающимися актерскими работами, стали важными вехами ее карьеры. Роль в «Гепарде», где она сыграла возлюбленную главного героя, закрепила ее статус символа итальянского кино.

Среди ключевых работ Кардинале — фильмы Федерико Феллини и Серджо Леоне. Наибольшую известность ей принесла роль Джилл в картине Леоне «Однажды на Диком Западе» (1968), где она предстала в образе женщины, ставшей центральной фигурой драмы на Диком Западе. Она также сотрудничала с Жаном-Люком Годаром, Рене Клеманом и Микеланджело Антониони.

Кардинале неоднократно получала награды на международных кинофестивалях. В 1963 году она была удостоена премии «Серебряная лента» Итальянского национального синдиката киножурналистов. В 1984 году получила «Золотого льва» за вклад в мировое кино на Венецианском кинофестивале. Ее заслуги были отмечены и во Франции, где она стала кавалером ордена Почетного легиона.

Со временем актриса стала не только иконой кинематографа, но и активисткой, выступавшей за права женщин и социальную справедливость.

В юности актриса пережила сложный период, связанный с ранней беременностью, о чем впоследствии она сама рассказывала. У нее остался сын Патрик, родившийся в 1958 году, и дочь Клаудия, появившаяся в браке с продюсером Франко Кристиальди, который долгие годы оставался ее спутником и деловым партнером.