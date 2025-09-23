На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

Первый «Народный артист России»: 95 лет со дня рождения Ивана Краско

true
true
true
,

23 сентября исполняется 95 лет со дня рождения актера театра и кино Ивана Краско, прославившегося долгой службой в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской, а также съемками в многочисленных фильмах и сериалах.

Будущий актер родился в 1930 году в деревне под Ленинградом и в детстве носил фамилию Бахвалов. Родители его умерли, сироту воспитывала бабушка, а затем вернувшийся с войны брат матери Иван Краско, чью фамилию он принял.

Изначально о творческой карьере Краско не помышлял: в 1953 году с отличием окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище и стал командиром десантного корабля Дунайской речной флотилии. Прослужил год и ушел «на гражданку» в звании капитан-лейтенанта в отставке. Вернувшись в Ленинград, он поначалу попытался стать филологом — но бросил учебу, — и лишь затем поступил в Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского.

Молодого актера заметили сразу после выпуска. В 1961 году Краско приняли в труппу Большого драматического театра под руководством Георгия Товстоногова. А спустя четыре года он перешел в Театр имени В.Ф. Комиссаржевской, где проработал до 2021 года в качестве ведущего актера.

За свою долгую творческую карьеру Иван Краско снялся более чем в 150 фильмах и сериалах, в числе которых «Конец императора тайги», «Эскадрон гусар летучих», «Россия молодая», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба», «Улицы разбитых фонарей 2», «Особенности национальной охоты в зимний период» и др. Из необычных перевоплощений — роль Гэндальфа в советском телеспектакле «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита» (1985 г.). по повести Д. Толкина.

В 1992 году он первым в истории получил звание «Народный артист Российской Федерации».

Краско был женат четыре раза, воспитал двух дочерей и трех сыновей. Среди них наиболее известен актер Андрей Краско (1957 – 2006 гг.). Последней супругой актера стала его бывшая ученица Наталья Шевель, которая была младше него на 60 лет. Также, по данным СМИ, у актера есть внебрачная дочь, родившаяся, когда он состоял во втором браке.

Скончался Иван Краско в августе 2025 года после продолжительной болезни.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами