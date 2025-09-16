Секс-символ 70-х. Умер актер и режиссер Роберт Редфорд

Американский актер, кинорежиссер и продюсер Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет, пишет The New York Times (NYT). Он ушел из жизни во сне, в своем доме в штате Юта. Причина смерти не раскрывается.

Редфорд родился в Санта-Монике (штат Калифорния) 18 августа 1936 года. Актерскую карьеру начал в 1959 году. Первой серьезной киноработой Редфорда стал фильм о Корейской войне «Охота на поле боя» (1961), где он сыграл солдата-новобранца.

«Редфорд десятилетиями был одним из самых востребованных исполнителей главных ролей в Голливуде, будь то комедии, драмы или триллеры; студии часто позиционировали его как секс-символ [в 1970-1980-х]», — пишет NYT.

В 1981 году Редфорд получил свой первый «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» — за психологическую драму «Обыкновенные люди». Он стал одним из шести режиссеров в истории мирового кинематографа, получивших эту награду за дебютный фильм.

В 2002 году Редфорд удостоился почетного «Оскара» в знак признания многочисленных актерских работ, хорошо запомнившихся зрителям. Кроме того, он был номинантом и лауреатом таких кинопремий, как «Золотой глобус», «Эмми», BAFTA и «Сезар».

Редфорд также известен по участию в фильмах «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», «Афера», «Три дня Кондора», «Вся президентская рать», «Из Африки». В фильмографии Редфорда 79 ролей. Он срежиссировал 10 фильмов, спродюсировал — 50.

Жизнь и творчество Роберта Редфорда — в фотогалерее «Газеты.Ru».