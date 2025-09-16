На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

«Кактус — разочарованный в жизни огурец». Евгению Петросяну — 80

true
true
true
,

Будущий известный юморист и телеведущий Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку. Окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, уже во время учебы начал заниматься сатирой и создавать первые юмористические зарисовки.

Довольно скоро Петросян стал одним из главных лиц советской и российской юмористической сцены. В 1970-х и 1980-х годах он активно выступал с сольными концертами, которые пользовались большим успехом у зрителей. В 90-х годах начал работать в популярных телепередачах «Смехопанорама» и «Аншлаг». Его цитировали на кухнях и в парках: «Больше всех смеются в жизни те, кто много страдал», «Кактус — это глубоко разочарованный в жизни огурец», «Лысина — это те же кудри, но только в последней стадии развития».

В 1991 году получил звание народного артиста РСФСР.

Личная жизнь Евгения Вагановича также привлекает внимание публики. Он был женат несколько раз, его брак с юмористкой Еленой Степаненко долгое время находился в центре внимания. После 33 лет совместной жизни Степаненко заявила, что «отпустила Евгения Вагановича» в новую жизнь. В настоящее время женат на 36-летней Татьяне Брухуновой. У Петросяна трое детей.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами