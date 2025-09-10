На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

«Бог меня испытывает, но я благодарна»: Ларисе Долиной — 70

true
true
true

Певица Лариса Долина родилась в 1955 году в Баку в еврейской семье Кудельман (Долина — девичья фамилия ее матери). Когда девочке было три года, родители перевезли ее в свой родной город — Одессу.

С шести лет будущая певица училась в музыкальной школе по классу виолончели, с 16 начала выступать в эстрадном оркестре «Мы одесситы», а затем — в эстрадно-джазовом оркестре «Современник». В 30 лет Долина начала сольную карьеру, окончив «Гнесинку», и за последующие 10 лет объездила с гастролями всю страну. Но в 1996 году поэт Михаил Танич и композитор Руслан Горобец написали для Ларисы Долиной песню «Погода в доме» — именно она сделала певицу звездой.

Артистка была трижды замужем. Ее первым мужем стал джазовый музыкант Анатолий Миончинский. В браке с ним родилась дочь Ангелина. После развода Долина запретила Миончинскому общаться и с их дочерью, и с их внучкой. Второй муж — Виктор Митязов, бас-гитарист. Третий муж — Илья Спицын, бас-гитарист и продюсер.

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников. С апреля по июль ее убедили продать свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, перевести эти деньги и личные сбережения на так называемые «безопасные счета», а также пытались заложить дачу артистки и оформить кредиты под залог ее недвижимости на сумму более 50 млн руб. В общей сложности Лариса Долина лишилась более 200 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пятеро подозреваемых, включая женщину-курьера, задержаны. 8 сентября Мосгорсуд признал законным решение вернуть Ларисе Долиной квартиру.

«Бог меня постоянно испытывает, но я благодарна ему за это. Потому что вслед за испытанием я получаю такой подарок, что остается только ахать, охать и шептать: «Спасибо!» — говорила Долина в интервью изданию «ОК!» в 2010 году.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами