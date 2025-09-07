20 лучших российских сериалов в истории

Следить за успехами российской сериальной индустрии в последние несколько лет — одно удовольствие. Если к отечественному полному метру по-прежнему справедливо применяют фразу «раньше было лучше», то вот стриминговая индустрия находится на пике: так хорошо и в таком объеме многосерийные проекты у нас никогда не снимали.

А посему было очень сложно выбрать 20 лучших сериалов в нашей истории (советские не в счет) — список спокойно мог включить в себя и 50 тайтлов. Но мы все же постарались — и представляем топ вашему вниманию.