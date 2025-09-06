Донателла Версаче, очереди и цветы: Милан прощается с Джорджо Армани

В Милане прощаются с итальянским модельером Джорджо Армани — он умер 4 сентября на 92-м году жизни. Церемония проходит в Armani/Teatro, выставочном пространстве при штаб-квартире модного дома, и продлится два дня. Посетить ее может любой желающий.

Еще до открытия траурного зала перед ним выстроились две очереди: одна — из сотрудников компании Armani, вторая — из простых итальянцев. Сотрудников пропускают вперед: так при жизни завещал сам Армани.

Проститься с модельером пришли дизайнеры Донателла Версаче, Эннио Капаза и Алессандро Энрикес, певица Алексия, режиссеры Джузеппе Торнаторе и Габриэле Сальваторес и другие.

В зале, где обычно проходят показы модного дома, горят сотни бумажных фонариков. Простой гроб, увенчанный букетом белых роз, окружен почетным караулом карабинеров. За ним — портрет улыбающегося Армани на большом экране и его слова: «Наследие, которое я надеюсь оставить, — это преданность делу, уважение и забота о людях и о реальности. Вот с чего все начинается».

Похоронят модельера в понедельник, 8 сентября. Этот день объявлен в Милане траурным: по распоряжению мэра города Джузеппе Сала, на всех зданиях мэрии будут приспущены городские флаги. Похороны, в отличие от прощания, будут закрытыми: семья Армани держит место их проведения в секрете.