На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

Донателла Версаче, очереди и цветы: Милан прощается с Джорджо Армани

true
true
true

В Милане прощаются с итальянским модельером Джорджо Армани — он умер 4 сентября на 92-м году жизни. Церемония проходит в Armani/Teatro, выставочном пространстве при штаб-квартире модного дома, и продлится два дня. Посетить ее может любой желающий.

Еще до открытия траурного зала перед ним выстроились две очереди: одна — из сотрудников компании Armani, вторая — из простых итальянцев. Сотрудников пропускают вперед: так при жизни завещал сам Армани.

Проститься с модельером пришли дизайнеры Донателла Версаче, Эннио Капаза и Алессандро Энрикес, певица Алексия, режиссеры Джузеппе Торнаторе и Габриэле Сальваторес и другие.

В зале, где обычно проходят показы модного дома, горят сотни бумажных фонариков. Простой гроб, увенчанный букетом белых роз, окружен почетным караулом карабинеров. За ним — портрет улыбающегося Армани на большом экране и его слова: «Наследие, которое я надеюсь оставить, — это преданность делу, уважение и забота о людях и о реальности. Вот с чего все начинается».

Похоронят модельера в понедельник, 8 сентября. Этот день объявлен в Милане траурным: по распоряжению мэра города Джузеппе Сала, на всех зданиях мэрии будут приспущены городские флаги. Похороны, в отличие от прощания, будут закрытыми: семья Армани держит место их проведения в секрете.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами